24.04.2017 10:56



Колегія з трьох суддів першої інстанції розглядатиме кримінальні справи, в яких ідеться про позбавлення волі більш ніж на 10 років, лише за клопотанням обвинувачуваного. Бо зараз нестача суддів в Україні загрожує розумним строкам розгляду справ.

Відповідний проект закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо розгляду кримінальних проваджень колегією суддів» №4546 профільний комітет Верховної Ради рекомендує прийняти за основу, передає «Закон і Бізнес».

Законопроектом пропонується змінити статтю 31 КПК та дозволити колегіальний розгляд трьома суддями кримінальних проваджень в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше десяти років, лише за клопотанням обвинуваченого. За відсутності клопотання це провадження розглядатиметься суддею одноособово.

Відповідно до чинної редакції статті 31 КПК, розгляд кримінальних проваджень в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше десяти років, здійснюється колегіально у складі трьох професійних суддів.

Дійсна кількість суддів у судах першої інстанції, а також різні обставини, що перешкоджають сформувати потрібний склад (тимчасова непрацездатність судді, перебування його у відпустці, тощо) часто спричиняють неможливість сформувати склад суду для розгляду таких кримінальних проваджень, звертають увагу автори документу. Внаслідок цього справа передається з одного суду до іншого, що, у свою чергу, призводить до порушення вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод щодо розгляду справи упродовж розумного строку.

Необхідність запровадження таких змін підтримана колективами суддів багатьох судів першої інстанції, серед яких Шевченківський, Печерський, Голосіївський, Подільський районні суди м.Києва, Арцизьський, Саратський, Котовський, Великомихайлівський, Болградський, Березівський районні суди Одеської області, Корабельний, Центральний районні суди м.Миколаєва та інші.

Закон і Бізнес