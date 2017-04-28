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Президент Нотаріальної палати України Володимир Марченко: «Довіра — невід’ємний атрибут професії нотаріуса»

Президент Нотаріальної палати України Володимир Марченко: «Довіра — невід’ємний атрибут професії нотаріуса»

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