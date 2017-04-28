«Довіра — невід’ємний атрибут професії нотаріуса»

Ольга ПРОКОПЕНКО

Шахрайство, рейдерство, підробка документів, перереєстрація майна з власників на шахраїв — це теми, які щодня наповнюють інформаційний простір. І певна частина звинувачень спрямована чомусь у бік нотаріусів. Чому такий спокійний та консервативний інститут правового захисту людей раптом за останні місяці перетворився фактично на джерело негативних новин? «ЗіБ» вирішив з’ясувати це в президента Нотаріальної палати України Володимира МАРЧЕНКА, який рік тому очолив цю організацію.

«Нотаріуси завжди стояли і стоять на захисті майнових прав громадян»

— Володимире Миколайовичу, ви фактично найавторитетніший серед колег, оскільки вам довірили представляти інтереси нотаріусів перед державою та суспільством. Що ж сталося: чому медіа-простір чи не щомісяця «викидає» такі сенсаційні новини?

— Почнемо з того, що нотаріуси завжди стояли і стоять на захисті майнових прав громадян. Це та професія, основна мета якої — надання достовірності документам і фактам.

Нотаріуси працюють із нерухомим майном із давніх часів. У незалежній Україні майже кожен дієздатний та повнолітній громадянин купував або продавав свою нерухомість і оформлював цей правочин у нотаріуса. Нотаріусам довірили оформлювати операції купівлі-продажу та дарування, заповіти, спадщину. Вони охороняють спадкове майно, зберігають депозити, формують та зберігають нотаріальний архів тощо.

Як відомо, досить тривалий період в Україні реєстрація прав на нерухоме майно проводилася комунальними підприємствами «Бюро технічної інвентаризації». Це робилося виключно за місцезнаходженням нерухомості. Громадянам і представникам бізнесу доводилося долати великі відстані та стояти в чергах, аби зареєструвати право власності на майно. Існував певний проміжок часу між набуттям права та його реєстрацією, що спричиняло низку юридичних ризиків для майбутнього власника, який через дії шахраїв міг залишитися без нерухомості.

З 1 січня 2013 року відбулася реформа, і нотаріуси отримали статус спеціального суб’єкта, на якого покладено функції державного реєстратора речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Насамперед мінімізувалася кількість інстанцій, отримання інформації від яких необхідне для вчинення нотаріальних дій, впроваджено принцип «єдиного вікна». Тепер нотаріус сам працює з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно: він не тільки вчиняє нотаріальну дію, а й одночасно здійснює державну реєстрацію речового права, що виникло внаслідок посвідчення правочинів чи у зв’язку з оформленням права на спадщину.

— Тож влада всемогутнього БТІ після проведення цієї реформи закінчилася?

— Так, тепер можна зареєструвати свою тільки-но придбану квартиру безпосередньо та за допомогою нотаріуса.

За 3 роки майже 7000 нотаріусів без будь-якого державного фінансування стали державними реєстраторами та наповнили інформацією Державний реєстр речових прав. Разом з тим паралельно існувала Державна реєстраційна служба, яка від самого її створення у 2013 році занурилась у тотальну корупцію і врешті-решт за рішенням влади була ліквідована.

«Є сили, які прагнуть повернути корупційні механізми»

— І як за останні 3 роки змінилися повноваження нотаріусів у сфері держреєстрації?

— Зваживши на сумлінне виконання нотаріусами цих функцій, з 1 січня 2016 року законодавець розширив наші повноваження, передавши до відання нотаріусів, зокрема, і реєстрацію прав на новостворені об’єкти нерухомості та бізнес незалежно від їх місцезнаходження. Сьогодні нотаріуси реєструють уже навіть новобудови…

Усе було так, як і повинно бути в нотаріаті, — спокійно, впевнено, злагоджено та ефективно. А ось далі почалося щось незрозуміле і для нотаріусів, і для всього суспільства.

На хвилі реформ і децентралізації з 2016 року нарівні з нотаріусами повноваження державної реєстрації речових прав отримують акредитовані суб’єкти — окремі організації та підприємства. Нині Міністерством юстиції акредитовано близько 186 таких суб’єктів по всій Україні. Однак архаїзм полягає у тому, що майже половина цих організацій — це в минулому БТІ та реєстраційні служби. Вони «вижили» завдяки тим архівам, які були сформовані ще з радянських часів коштом громади — власників майна.

— Тобто ви натякаєте, що є певні сили, які через чорний піар компрометують нотаріат, аби повернути собі корупційну годівницю? Хто це може бути та яка їхня кінцева мета?

— Пояснення — на поверхні. У період із 2013 до 2016 року існувала Державна реєстраційна служба, яка за величезні хабарі реєструвала права на будь-які об’єкти. Недобросовісні забудовники використовували це на свою користь: заніс хабар — маєш потрібні документи на руках. Ні відповідальності, ні винних, а громадяни залишались без житла...

Корупційна складова була вигідна і окремим чиновникам, і недобросовісним забудовникам, і рейдерам, і будь-кому, хто мав зиск від цієї роботи! Передання нотаріусам повноважень щодо реєстрації поступово почало викорінювати корупційну складову в цій сфері.

Це стало на заваді тим, хто звик до «легких» грошенят та хто прагне повернути корупційні механізми.

«Відбуваються цілеспрямовані дії, які компрометують нашу професію»

— Тож корупціонери «реінкарнувалися» та тріумфально повернулися в систему державної реєстрації прав? Відповідно, нотаріуси почали заважати?

— Нотаріуси створюють велику конкуренцію і не зацікавлені в корупційних схемах. Тому почалася інформаційна війна проти нотаріату.

— Виходить, що ці інформаційні вибухи довкола нотаріату мають на меті відібрати кусень реєстраційного пирога для тих самих БТІ?

— Дійсно, сьогодні ми можемо заявити, що стосовно нотаріату відбуваються цілеспрямовані дії, що компрометують професію та провокують у громадян негативне ставлення до її представників. Про це свідчить величезна низка замовних публікацій та відеосюжетів, у яких нотаріусів навмисно роблять шахраями, називаючи образливо «чорними нотаріусами», які нібито відбирають у людей майно. Однак про будь-які судові рішення щодо визнання нотаріуса винним у скоєнні подібних злочинів не говорять, бо їх майже не існує.

На жаль, інформація, що подається окремими ЗМІ, подекуди не відповідає дійсності або юридично неправильно трактується журналістами, що призводить до таких негативних, резонансних сюжетів. Вони поодинокі, але їх «розкрутка» створює у громадян хибне враження, що так є всюди. Це ображає моїх колег, які є професіоналами і сумлінно виконують свою роботу.

— Але, як кажуть, диму без вогню не буває. Не можна роздмухати сенсацію на порожньому місці.

— Проблема в тому, що ми звикли до певної подачі новин, ми їх створюємо і ми їх шукаємо. Підсвідомо ми хочемо бачити у будь-якому повідомленні сенсацію. Цим користуються більшість інформаційних програм, інтернет-видань, використовуючи красномовні заголовки, які привертають увагу громадян і стають сенсаційними. Вони поширюють себе самі: Інтернет, пост у соцмережі, відеоперегляди, копіювання посилання і т.п. Українці звикли до резонансу й очікують його, а мас-медійний простір це використовує, створюючи інформаційну хвилю.

Як приклад, у день виборів президента США всі інформаційні стрічки заповнювалися новинами про Доналда Трампа. Увага громадян була прикута тільки до цього, і склалося враження, що інших важливих подій не існує. Коли ви усередині такого інформаційного виру, то у фокусі вашої уваги постійно фігурують одні й ті самі теми. Так виникає відчуття того, що вони турбують усіх і кожного. Складається хибне враження актуальності події.

«Шахрайство, нотаріуси, нерухомість, рейдерство, незаконно» — слова із «ефектних» заголовків та більшості пошукових систем. Тема нерухомості хвилює кожного українця, бо житло та земля є об’єктами добробуту і достатку кожної сім’ї. І будь-які новини про їх втрату сприймаються як щось особисте.

Одна й та ж інформація виглядає як нова через тиждень або місяць. Особливо якщо вона доповнена все «новими» і «новими» коментарями.

«Нотаріус зобов’язаний зберігати професійну таємницю»

— Чому ж самі нотаріуси мовчать і не розповідають громадянам про те, що їх банально оббрехали в багатьох випадках, в яких згадуються так звані чорні нотаріуси?

— Ви праві: відсутність публічних пояснень та обґрунтованих заперечень з боку нотаріусів, які є героями подібних сюжетів, додає резонансу таким сюжетам. Однак цьому є пояснення. Нотаріус зобов’язаний зберігати професійну таємницю. Йому законом заборонено розголошувати відомості про особу, яка до нього звернулася, а також про будь-які обставини, що мали місце під час вчинення нотаріальної дії.

Нотаріальна палата України, яка представляє професійні інтереси нотаріусів, звертається до представників ЗМІ і наголошує на тому, що оприлюднення інформації, яка стосуються дій нотаріуса, в жодному разі не повинне ображати представників цієї професії. Вислови авторів сюжетів повинні підтверджуватись доказами, а коментарі — бути фаховими. Головне, щоб теми телепрограм чи журналістських розслідувань не тільки були резонансними та сенсаційними, а й навчали наших громадян знати свої права та вміти їх захищати.

Нотаріальна спільнота запрошує до співпраці представників медіа-простору у висвітленні актуальних питань нотаріальної діяльності в Україні, проблем застосування законодавства та його вдосконалення. Ми наголошуємо: ця інформація і будь-які коментарі, що стосуються діяльності нотаріусів, мають бути отримані від організації, яка згідно зі статутом представляє та захищає їх інтереси. Виконання професійного обов’язку, зберігання нотаріальної таємниці є пріоритетним у діяльності як організації, так і кожного її члена — нотаріуса. І про це не варто забувати. Бо довіра — невід’ємний атрибут нашої професії.

— На вашу думку, чому люди так охоче вірять у можливість змови шахрая з нотаріусом? Це — «класова неприязнь» до професії чи нерозуміння специфіки діяльності?

— Не проходить і тижня, щоб до нас не звертався хтось із колег з інформацією про подання заявниками для вчинення нотаріальної дії підроблених документів, про тиск, залякування та погрози з боку шахраїв, пропозицію винагороди за «не дуже прискіпливий розгляд» документів. Випадки професійної недбалості з боку нотаріусів вкрай рідкісні. Вони — поодинокі, але в той же час дуже резонансні і за принципом антиреклами набувають широкого розголосу.

Можу запевнити від імені нотаріальної спільноти, що нотаріуси самі зацікавлені, щоб правопорушення були виявлені правоохоронними органами, а винні особи — притягнуті до відповідальності. Нерідко, виявивши підроблені документи, нотаріус викликав поліцію та віч-на-віч із підозрюваними очікував деякий час у себе в конторі прибуття правоохоронців. Намагаючись припинити шахрайський обіг «якихось папірців», нотаріуси інколи ризикують життям і здоров’ям.

Нотаріуси завжди були і залишаються на варті закону. Якщо нотаріус не певен на 100%, він радше утримається від вчинення дій, ніж ризикуватиме залишитись без професії і заробітку!

Кожен нотаріус повинен пам’ятати про наслідки діяльності, прогнозувати їх і не допускати дій, які компрометують професію та інших колег.

«Ми підтримаємо всі ініціативи, що будуть спрямовані на наведення ладу»

— Більш як рік минув відтоді, як нотаріуси почали реєструвати новостворене майно. Чи потрібно щось змінити або вдосконалити в цьому процесі? Чи є у вас пропозиції та напрацювання у цій сфері?

— Так, потрібно. І Нотаріальна палата України вважає за необхідне внести певні зміни до законодавства, які сприяли б захисту прав громадян та інвесторів.

Сьогодні через відсутність обов’язкового нотаріального посвідчення правочину між забудовником та інвестором-громадянином останній опиняється в зоні ризику.

Спостерігається ситуація, коли один забудовник ще тільки огородив майданчик — і його документи в порядку, інший — вже розпродає квартири, але необхідних паперів навіть на земельну ділянку, яка вже забудована, немає та й не було. Зі співчуттям щоразу ми дивимося сюжети про горе-забудовників та потерпілих громадян, які залишаються «просто неба», вкладаючи мільйони гривень у майбутнє житло.

Останні гучні справи про афери окремих недобросовісних забудовників повинні спонукати як законодавців, так і правоохоронні органи до активних і дієвих кроків. Нотаріальна палата у цьому напрямі тісно співпрацює з Міністерством юстиції. З добрих новин у цьому році — можливість перевірки будівельних декларацій перед реєстрацією прав на квартири за допомогою Державного реєстру речових прав на нерухомість та надання безпосереднього доступу нотаріусам до Державного реєстру реєстрації актів цивільного стану громадян.

Також ведеться робота щодо отримання нотаріусами повноцінного доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень та внесення змін до чинного Порядку державної реєстрації прав.

Нотаріальна спільнота готова долучитися до роботи над законопроектами та підзаконними нормативно-правовими актами і буде підтримувати всі ініціативи, спрямовані на наведення ладу в галузі та врегулювання проблемних питань з метою захисту інтересів громадян.

— Сподіватимемося, що вас почують і громадяни побачать ту сторону добра, яку захищають нотарі. Хоча ви так і не назвали прізвищ тих, хто нині перебуває по інший бік цієї боротьби…

— Хто і чому підриває довіру суспільства до українського нотаріату? Відповідь на це запитання дасть час. Однак із певністю можна сказати, що нотаріуси завжди стояли й невідступно стоятимуть на захисті законних прав та інтересів кожного, спираючись на принципи законності, справедливості, об’єктивності та неупередженості!

Очевидно, що присвятивши своє життя нотаріату, доклавши до цього максимум зусиль, вивчивши тисячі сторінок теоретичного та практичного матеріалу, нотаріус не стане ризикувати усіма цими досягненнями, здобутими за багато років, щоб вчинити одну сумнівну операцію, яка перекреслить усе його життя.

— Дякую за змістовну розмову. І наостанок: якими будуть ваші побажання читачам «ЗіБ»?

— Дякую за спілкування. А всіх читачів хочу закликати: довіряйте нотаріусу, прислухайтеся до його порад, не нехтуйте його застереженнями. Нотаріус — це професіонал, діяльність якого потрібна і діловому комерційному світу, і звичайному громадянину.

ДО ТЕМИ

6 фактів про те, хто такий нотаріус

1. Це незалежний, неупереджений правовий радник, тож він не боїться чиновників, натиснути на нього та змусити вчиняти незаконні дії неможливо.

2. Має гідний законний заробіток, отже, не зацікавлений у хабарах.

3. Має високий фаховий рівень, відповідно, миттєво виявляє недоліки в документах і відмовляє в незаконній реєстрації.

4. Великими зусиллями здобуває професію, отже, боїться її втратити.

5. Має усвідомлене почуття відповідальності, тому не погоджується на вчинення порушень.

6. Вірно служить інтересам України та її громадянам, отже, зацікавлений працювати сумлінно задля збереження професії.