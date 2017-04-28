Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Домовляйтеся «на березі»

Новий інститут уможливлює домовлення тоді, коли між учасниками ще не виникло тертя. Аби потім не ламати списи в корпоративних спорах.

Новий інститут уможливлює домовлення тоді, коли між учасниками ще не виникло тертя. Аби потім не ламати списи в корпоративних спорах.

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