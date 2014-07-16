Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Заборона відчуження діє з моменту відповідної ухвали суду, — ВСУ

Відповідач не має права вільно розпоряджатися нерухомим майном, якщо йому було відомо про встановлену судом заборону відчужувати майно.

Відповідач не має права вільно розпоряджатися нерухомим майном, якщо йому було відомо про встановлену судом заборону відчужувати майно.

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