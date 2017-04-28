Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Херсонська недовершеність

Зробивши з трьох судів один, реформатори не подбали про забезпечення нової установи кадрами.

Зробивши з трьох судів один, реформатори не подбали про забезпечення нової установи кадрами.

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