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Суддя КСУ Станіслав Шевчук: «Права людини не можуть залежати від наявності чи відсутності закону»

Суддя КСУ Станіслав Шевчук: «Права людини не можуть залежати від наявності чи відсутності закону»

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