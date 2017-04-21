... який підозрюється у постановленні неправосудної ухвали

21.04.2017 09:49



Через півтора роки після ухвали, правосудність якої ставиться під сумнів, Генпрокуратура просить відсторонити суддю, що її постановив. Вища рада правосуддя не знайшла підтвердження загрози розслідуванню з боку судді.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВРП, відповідне рішення було прийняте те на засіданні 20 квітня.

У клопотанні Генпрокуратури про тимчасове відсторонення судді Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющука О.С. від здійснення правосуддя зазначено, що суддя, маючи відповідну фахову підготовку та значний досвід роботи, знехтував нормами законодавства і постановив завідомо неправосудну ухвалу, якою звільнив з-під варти громадянина Дмитрука, який вчинив злочин за межами України та перебував у зв’язку з цим у розшуку.

Необхідність відсторонення судді мотивується, зокрема, тим, що Ющук О.С. має можливість вплинути на свідків у справі, які працюють у суді та безпосередньо підпорядковуються йому.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, Вища рада правосуддя ухвалила відмовити у задоволенні клопотання про відсторонення судді у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

«Під час засідання було встановлено, що розслідування кримінальної справи триває, проводяться слідчі дії і наразі справа до суду не передана. З часу внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань даних про факт скоєння правопорушення за статтею 375 Кримінального кодексу України (постановлення завідомо неправосудного рішення), який інкримінується судді, – 27 жовтня 2015 року – минуло близько півтора року, – зазначив за результатами засідання член ВРП, доповідач із вказаного питання Ігор Артеменко. – На сьогодні Вища рада правосуддя не вбачає необхідності у відстороненні судді від здійснення правосуддя, оскільки, досліджуючи матеріали, ми не знайшли підтвердження викладеним у клопотанні Генеральної прокуратури мотивам для такого відсторонення, зокрема щодо того, що суддя може використовувати свою посаду для створення перешкод у розслідуванні, може вчинити інші аналогічні правопорушення».

Закон і Бізнес