Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ ВРП відмовилась відсторонювати суддю

Матеріали за темою

Коментарі

0
Lawgroup

Почему не было реакции сразу же, а только через 1.5 года? Наверное, судья «неудобен» для кого-то.

21.04.2017 10:20 Відповісти