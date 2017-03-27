20.04.2017 12:49



Національне агентство з питань запобігання корупції отримає доступ до інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабміну, передає «Закон і Бізнес».

Очікується, що згідно з дорученням КМУ Державна прикордонна служба в місячний термін забезпечить доступ НАЗК до системи, що також носить назву «Аркан».

Система становить сукупність програмно-технічних засобів, що забезпечують обробку інформації (уведення, приймання, отримання, передавання, реєстрація, зберігання) про контроль осіб, транспортних засобів і вантажів, які перетинають державний кордон України, та автоматизований доступ до інформаційних ресурсів (баз даних) суб'єктів системи.

Закон і Бізнес