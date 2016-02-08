22.02.2017 12:53



Первинні та зведені облікові документи мають містити: назву документа, дату, назву підприємства, зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру, посади відповідальних осіб та підпис.

Про це ідеться у роз’ясненні Міністерства фінансів від 16 лютого 2017 року № 31-11410-06-5/11705 щодо особливостей застосування первинних документів у зв’язку з прийняттям закону від 03.11.2016 № 1724-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг», передає «Закон і Бізнес».

Цим Законом внесено зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в частині спрощення документообороту підприємств шляхом зменшення вимог до первинного документа та скорочення переліку його обов’язкових реквізитів, зокрема змінено термін «первинний документ», що дозволить вважати оплачений (акцептований) рахунок-фактуру (інвойс) підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій з постачання товарів, робіт (послуг) без обов’язкового складання акта приймання-передачі.

Повний текст роз’яснення Мінфіну можна завантажити за посиланням.

Закон і Бізнес