З урахуванням індексу споживчих цін, вартість однієї експертогодини у 2017 році становить 99 грн — за просту експертизу, 123,8 грн — середньої складності та 148,8 грн — особливої складності.
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.01.2017 м. Київ № 229/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.02.2017 за № 133/30001
Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини у 2017 році
Відповідно до пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 01 липня 1996 року № 710 «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» (зі змінами) та з метою впорядкування вартості проведення експертиз у науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України
НАКАЗУЮ:
1. Установити, що з урахуванням індексу споживчих цін за 2016 рік нормативна вартість однієї експертогодини у 2017 році становить:
експертиза проста – 99,0 грн;
експертиза середньої складності – 123,8 грн;
експертиза особливої складності – 148,8 грн.
2. Директорам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України забезпечити складання калькуляцій вартості проведення експертиз згідно з установленою нормативною вартістю однієї експертогодини у 2017 році.
3. Департаменту з питань судової роботи та банкрутства (Моісеєв Ю.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шкляра С.В.
Міністр
Павло ПЕТРЕНКО
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