22.02.2017 10:28



З урахуванням індексу споживчих цін, вартість однієї експертогодини у 2017 році становить 99 грн — за просту експертизу, 123,8 грн — середньої складності та 148,8 грн — особливої складності.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.01.2017 м. Київ № 229/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.02.2017 за № 133/30001

Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини у 2017 році

Відповідно до пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 01 липня 1996 року № 710 «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» (зі змінами) та з метою впорядкування вартості проведення експертиз у науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції України

НАКАЗУЮ:

1. Установити, що з урахуванням індексу споживчих цін за 2016 рік нормативна вартість однієї експертогодини у 2017 році становить:

експертиза проста – 99,0 грн;

експертиза середньої складності – 123,8 грн;

експертиза особливої складності – 148,8 грн.

2. Директорам науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України забезпечити складання калькуляцій вартості проведення експертиз згідно з установленою нормативною вартістю однієї експертогодини у 2017 році.

3. Департаменту з питань судової роботи та банкрутства (Моісеєв Ю.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шкляра С.В.

Міністр

Павло ПЕТРЕНКО

Закон і Бізнес