22.02.2017 08:50



Сьогодні, 22 лютого, Конституційний Суд у формі письмового слухання розпочне розгляд справи за поданням Уповноваженого ВРУ з прав людини. Омбудсмен поставила під сумнів конституційність засекречування Урядом стенограм своїх засідань.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у КСУ, розгляд справи почнеться о 10:00. Суддя-доповідач у справі – Михайло Гультай.

У поданні Уповноважений ВР з прав людини звертає увагу КС на неконституційність положення ч.9 ст.46 закону «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лютого 2014 року № 794-VІІ.

Омбудсмен вважає, що, визначивши стенограму засідання Уряду внутрішнім робочим документом, який має конфіденційний характер, законодавець «неправомірно обмежив право особи на доступ до відповідної інформації». Адже цей документ може стосуватися питань, що мають значення для всього суспільства.

Йдеться про позиції членів КМ щодо питань, які розглядалися, перебіг дискусії та аргументи на користь певного рішення тощо. Й оскільки така інформація є суспільно необхідною, доступ до неї не може бути обмежений.

З повним текстом конституційного подання можна ознайомитися за посиланням.

Закон і Бізнес