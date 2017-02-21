21.02.2017 14:07



Сьогодні близько 9.30 біля Кіровського районного суду міста Кропивницького сталася стрілянина, в результаті якої постраждали дві людини. За неофіційною інформацією, конфлікт відбувся між позивачем і відповідачем у справі.

Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції, передає «Закон і Бізнес».

За попередньою інформацією два автомобіля марки «Лексус» заблокували припаркований автомобіль «Мітсубіші». Із автомобіля «Лексус» вийшло чотири чоловіка та розбили вікна авто «Мітсубіші». Погрожуючи зброєю, витягли із автівки чоловіка, пересіли в «Лексус» і зникли у невідомому напрямку. Було чутно постріли. Екіпажі патрульної поліції почали переслідування двох автомобілів марки «Лексус». Злочинці заїхали у житлові двори на вул. Башкирській і пересіли у автомобіль «Хонда» чорного кольору. На виїзді з міста патрульні зупинили даний транспортний засіб.

Затримано трьох осіб. В салоні автомобіля знайдено чорну спортивну сумку із зброєю. У результаті стрілянини двоє чоловіків поранено – їх госпіталізовано до обласної лікарні. Підозрювані знаходяться під вартою.

Як повідомило джерело у правоохоронних органах, друга поранена людина звернулась до лікарів самостійно. Медики, у свою чергу, повідомили про це правоохоронців.

«З місця події госпіталізували одну людину, пізніше ще одна людина самостійно звернулася до лікувального закладу з вогнепальним пораненням. Місце події і характер поранення співпадають з першим вогнепалом. Але, чоловік не говорить нічого конкретного щодо того, хто й коли його поранив. Зараз ним працюють слідчі. У поліції пов'язують ці два випадки, — повідомило джерело.

За неофіційними даними, перестрілка сталася між позивачем та відповідачем судової справи.

Закон і Бізнес