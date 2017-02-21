Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Дві людини постраждали під час стрілянини біля суду у Кропивницькому

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MMM

Лихі 90-ті. Як в такій ситуації можна залишати суди без охорони...

21.02.2017 14:11 Відповісти