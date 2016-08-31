21.02.2017 14:59



Нову редакцію форми акту надання безоплатної вторинної правової допомоги та додатків до нього затвердили в Міністерстві юстиції. Відповідний наказ набере чинності з моменту його офіційного опублікування — 24 лютого.

Наказ «Про внесення змін до форми акта надання безоплатної вторинної правової допомоги та додатків до нього» від 13 лютого 2017 році № 357/5 зареєстровано в Міністерстві юстиції, передає «Закон і Бізнес».

Ознайомитися з документом можна за посиланням.

Наказ набере чинності з моменту його офіційного опублікування в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України», як очікується, від 24 лютого 2017 року № 16.

Координаційний центр з надання правової допомоги звертає увагу, що при застосуванні К звіт - коефіцієнта подання адвокатом акту, значення якого наведені в підпункті 3.6 пункту 3 Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. N 465 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. N 1048), в строк подання акту не включається період з моменту набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 1048 до моменту набрання чинності зазначеним наказом.

Закон і Бізнес