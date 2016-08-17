21.02.2017 11:01



У Кабміні розповіли про штраф за недопущення до проведення перевірки оформлення трудових відносин у стократному розмірі, який було накладено на підприємство у Івано-Франківській області.

Як повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, інспекторами Управління Держпраці в Івано-Франківській області була проведена планова перевірка ТОВ «Технобуд-Сервіс» щодо дотримання норм законодавства з питань охорони праці та трудового законодавства, передає «Закон і Бізнес».

Перевіркою встановлено, що в порушення вимог статті 24 КЗпП України трудові відносини з усіма працівниками ТОВ «Технобуд-сервіс» не були належним чином оформлені: на вимогу інспекторів не надано для перевірки відповідних договорів чи наказів керівника.

Згідно з наданою інформацією ДФС у 2016 році в ТОВ «Технобуд-Сервіс» працювало 37 осіб за договорами цивільно-правового характеру та 16 осіб − за трудовими договорами.

Інспекторами Управління було складено акт про перешкоджання контролюючому органу у проведенні перевірки.

Відповідно до ст. 265 КЗпП України за недопущення до проведення перевірки з питань оформлення трудових відносин юридичні особи несуть відповідальність у вигляді штрафу у стократному розмірі мінімальної заробітної плати – 320 тисяч гривень.

Управлінням Держпраці в Івано-Франківській області складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 1886 КУпАП.

Ознайомитися з планами перевірок управліннями Державної служби України з питань праці на 2017 рік по областях можна за посиланням.

Закон і Бізнес