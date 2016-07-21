В установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби з’являться власні слідчі підрозділи, які здійснюватимуть досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території або в приміщеннях ДКВС.
Про це ідеться у затвердженій Мін’юстом Інструкції з організації діяльності слідчих підрозділів органу Державної кримінально-виконавчої служби України, яка сьогодні набрала чинності, передає «Закон і Бізнес».
Документом, з текстом якого можна ознайомитися за посиланням, до повноважень слідчих підрозділів ДКВСУ віднесено:
- здійснення розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення;
- внесення відповідних відомостей про їх вчинення до Єдиного реєстру досудових розслідувань;
- проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених та території або в приміщеннях Державної кримінально-виконавчої служби України;
- ужиття своєчасних заходів для забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями.
Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини та Українська Гельсінська спілка з прав людини закликали позбавити кримінально виконавчу службу таких повноважень.
«Ми переконані, що надання слідчих повноважень ДКВС — це порушення фундаментальних принципів справедливої та ефективної процедури розслідування, відповідно до якої ніхто не може бути суддею у власній справі» — йдеться у їхньому спільному зверненні. Нові повноваження, застерігають правозахисники, призведуть лише до поглиблення проблеми неефективного розслідування у справах про катування та інші зловживання в місцях несвободи.
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