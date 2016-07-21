21.02.2017 10:26



В установах виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби з’являться власні слідчі підрозділи, які здійснюватимуть досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених на території або в приміщеннях ДКВС.

Про це ідеться у затвердженій Мін’юстом Інструкції з організації діяльності слідчих підрозділів органу Державної кримінально-виконавчої служби України, яка сьогодні набрала чинності, передає «Закон і Бізнес».

Документом, з текстом якого можна ознайомитися за посиланням, до повноважень слідчих підрозділів ДКВСУ віднесено:

- здійснення розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення;

- внесення відповідних відомостей про їх вчинення до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених та території або в приміщеннях Державної кримінально-виконавчої служби України;

- ужиття своєчасних заходів для забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями.

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини та Українська Гельсінська спілка з прав людини закликали позбавити кримінально виконавчу службу таких повноважень.

«Ми переконані, що надання слідчих повноважень ДКВС — це порушення фундаментальних принципів справедливої та ефективної процедури розслідування, відповідно до якої ніхто не може бути суддею у власній справі» — йдеться у їхньому спільному зверненні. Нові повноваження, застерігають правозахисники, призведуть лише до поглиблення проблеми неефективного розслідування у справах про катування та інші зловживання в місцях несвободи.

Закон і Бізнес