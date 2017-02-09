20.02.2017 15:49



Практичне завдання матиме вид модельної судової справи, яку буде сформовано відповідно до спеціалізації касаційного суду у складі Верховного Суду. Кандидати мають написати мотивувальну і резолютивну частини рішення на підставі наданих матеріалів.

Про це виданню «Закон і Бізнес» повідомили у ВККС.

У Комісії нагадали, що практичне завдання буде сформовано відповідно до спеціалізації касаційного суду у складі Верховного Суду. Завдання матиме вид модельної судової справи із сукупністю процесуальних документів та інформації, необхідної для його виконання.

Кандидат матиме у розпорядженні проект модельного рішення відповідного касаційного суду зі вступною й описовою його частинами.

Тобто для його виконання необхідно викласти мотивувальну і резолютивну частини модельного судового рішення на підставі матеріалів відповідно до процесуального законодавства, чинного на момент його виконання.

У разі якщо кандидат вважає за необхідне сформулювати правову позицію, він викладає її після тексту модельного судового рішення.

Під час виконання практичного завдання учаснику іспиту дозволяється користуватися виключно:

1)виданими Комісією:

- зошитом із практичним завданням;

- зошитом для виконання практичного завдання;

- чистими аркушами паперу для власних записів;

- ручкою;

2) текстами нормативно-правових актів на друкованих паперових носіях;

3) постановами пленумів судів щодо забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні окремих категорій справ на друкованих паперових носіях;

4) інформаційними листами судів на друкованих паперових носіях.

Звертаємо увагу, що друковані на паперових носіях тексти нормативно-правових актів, постанов пленумів судів щодо забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні окремих категорій справ та інформаційних листів судів необхідно прошити або скріпити степлером.

Використання коментованих нормативно-правових актів заборонено.

Нагадаємо, іспит у вигляді практичного завдання для кандидатів у конкурсі до Верховного Суду буде проходити 21 лютого 2017 року.

Закон і Бізнес