20.02.2017 14:21



Рада адвокатів Київської області переобрала голову Ради та голову КДКА. Очолювати Раду продовжить Петро Бойко, головою КДКА обрано Володимира Поліщука, а Павло Гречківський представлятиме адвокатів Київської області у РАУ.

Відповідні рішення були прийняті на Конференції адвокатів Київської області 18 лютого, передає «Закон і Бізнес».

Діючого голову Ради адвокатів Київської області Петра Бойка було переобрано 203 голосами «за». Його кандидатуру підтримали майже единоголосно: лише 1 адвокат утримався. Крім голови Ради до президії обрано 16 адвокатів: Cіваков Леонід, Клапчук Федір, Дмитренко Дмитро, Лішневський Ілля, Павленко Ганна, Гусейнова Регіна, Чернобай Олег, Наум Віталій, Кузьменко Валерій, Грубський Андрій, Варишко Петро, Чевгуз Віктор, Погорілий Володимир, Кравчук Валерій, Білявський Ярослав та Третьяк Ніна.

Крім того, Конференція обрала головою КДКА Київської області Володимира Поліщука («за» - 197 голосів, сам В.Поліщук від голосування утримався).

Дисциплінарна палата КДКА на 99% залишилась у попередньому складі. Новим членом палати під керівництвом Лісниченко Єлизавети став Степанов Євген, його обрано замість Сицько Анжеліки. Серед інших членів палати: Бірюкова Аліна, Вороніна Наталія, Олкова Таміла, Качан Володимир, Грязнова Любов, Маліневський Олег, Очкольда Микола, Павлов Микола, Фоя Олена.

Більше змін зазнала кваліфікаційна палата КДКА Київської області. Разом з Мартишенко Тамарою будуть працювати Бойко Людмила, Горай Людмила, Серьогін Олександр, Сарієва Катерина, Кузьменко Світлана, Костін Ілля, Доманський Андрій та Топал Леонід.

Представником у ВКДКА від адвокатів Київської області стала Ніна Чернобай, а інтереси адвокатів Київської області у Раді адвокатів України представлятиме Павло Гречківський.

Закон і Бізнес