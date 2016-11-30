20.02.2017 13:03



ЄСПЛ відхилив скаргу на порушення права доступу до суду, незважаючи на той факт, що суд апеляційної інстанції не повідомив про винесення рішення. Суд зазначив, що заявники за не виявили належної зацікавленості у розгляді справи протягом майже 2 років.

Така правова позиція міститься у рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Каракуця проти України», передає «Закон і Бізнес».

Андрій Каракуця та його дружина Надія Каракуця наголошували на порушенні їх прав через виселення з кімнати у гуртожитку Національної академії оборони України разом з малолітньою дочкою. Це сталося після розірвання А.Каракуцею контракту з Міністерством оборони, за яким житло надавалося заявнику на час проходження військової служби.

Крім того, заявники скаржились на порушення доступу до суду через відмову Верховного Суду поновити їм строк на подання касаційної скарги, незважаючи на той факт, що суд апеляційної інстанції не повідомив їх про винесення рішення, що й унеможливило їх звернення з касаційного скаргою у встановлені законом строки.

ЄСПЛ зазначив, що заявники не виявили належної зацікавленості у розгляді їхньої справи, про що, зокрема, свідчить те, що вони протягом 1 року та 8 місяців не звертались до апеляційного суду за інформацією щодо стану розгляду їх апеляційної скарги.

Також суд взяв до уваги, що рішення про виселення було прийняте уповноваженим судом, який у змагальному провадженні встановив, що спірна кімната була надана тимчасово у зв’язку з проходженням заявником військової служби, а відтак, втручання у право заявників на житло було законним.

Європейський суд з прав людини зазначив, що виселення заявників із кімнати у гуртожитку не становило для них надмірний тягар, та визнав ці скарги заявників необґрунтованими та такими, що мають бути визнані неприйнятними.

З текстом рішення у справі «Каракуця проти України» англійською мовою можна за посиланням.

Закон і Бізнес