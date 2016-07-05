20.02.2017 10:29



Комітет захисту професійних прав та гарантій адвокатської діяльності Асоціації адвокатів України вимагає від правоохоронців неупередженого реагування на напад на адвоката А.Вербу в Дніпрі.

Про це ідеться у зверненні ААУ до Генерального прокурора, передає «Закон і Бізнес».

У листі зазначено, що вранці 16 лютого невідомі здійснили напад на адвоката та нанесли йому тілесні ушкодження, тяжкість яких наразі встановлюється.

Сам адвокат пов’язує цей напад із професійною діяльністю. А.Верба вважає, що напад було здійснено з метою змусити його відмовитися від захисту клієнта. Оскільки особи, які наносили тілесні ушкодження, повідомили йому прізвища замовників нападу.

Враховуючи попередні випадки погроз, нападів та вбивств адвокатів Комітет захисту професійних прав та гарантій адвокатської діяльності ААУ вимагає від Генпрокурора та керівництва прокуратури області неупередженого розслідування за статтями 397 та 400 ККУ.

З повним текстом звернення можна ознайомитися за посиланням.

Закон і Бізнес