17.02.2017 18:52



Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила персоніфіковані результати анонімного письмового тестування у конкурсі на посади суддів Верховного Суду.

З персоніфікованими результатами можна ознайомитися за посиланнями:

Касаційний адміністративний суд

Касаційний господарський суд

Касаційний кримінальний суд

Касаційний цивільний суд

При визначенні результатів анонімного письмового тестування системою автоматизації робочих процесів Комісії не виявлено бланків відповідей анонімного письмового тестування із згенерованими системою індивідуальними кодами кандидата на посаду судді Касаційного адміністративного суду Любчича Л.В., кандидата на посаду судді Касаційного кримінального суду Кричуна Ю.А. та кандидатів на посаду судді Касаційного цивільного суду Колодійчука М.В. і Мазур Л.М.

До виконання практичного завдання на етапі іспиту під час кваліфікаційного оцінювання у межах конкурсу до Верховного Суду не допускаються кандидати:

1) які 16 лютого 2017 року не з’явилися на складення анонімного письмового тестування (згідно зі списком за цим посиланням);

2) які отримали менший за мінімально допустимий бал для анонімного письмового тестування;

3) бланки відповідей анонімного письмового тестування яких не виявлено.

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України припинено участь у конкурсі до касаційних судів у складі Верховного Суду зазначених вище кандидатів.

Закон і Бізнес