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Підсудним у «справі 12-ти» інкримінувалися участь у масових заворушеннях та насилля до представника влади під час подій на Болотній площі у Москві.

Підсудним у «справі 12-ти» інкримінувалися участь у масових заворушеннях та насилля до представника влади під час подій на Болотній площі у Москві.

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