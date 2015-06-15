17.02.2017 16:08



Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська просить Конституційний Суд перевірити на конституційність положення частини другої статті 26 Закону України «Про Національну поліцію».

Про це ідеться у конституційному поданні Уповноваженого з прав людини від 13 лютого, передає «Закон і Бізнес».

У поданні йдеться про те, що положення частини другої статті 26 Закону України «Про Національну поліцію» в частині, що дозволяє поліції під час наповнення баз (банків) даних, визначених у пункті 7 частини першої цієї статті, забезпечувати збирання, накопичення біометричних даних у вигляді зразків ДНК, є таким, що не відповідає положенням статті 3, частин першої, другої статті 8 та частин першої, другої статті 32 Конституції України у їх взаємозв’язку.

Омбудсмен звернула увагу, що законодавцем абсолютно не диференційовано випадки необхідності збору зразків ДНК в залежності від ступеню тяжкості та характеру правопорушення, не визначено, за яких саме обставин можуть відбиратись у особи зразки ДНК, порядок відібрання, період і порядок їх зберігання, порядок знищення та доступу до такої інформації самої особи або її родичів. Належне регулювання цих питань і має бути тим захисним механізмом, який би унеможливив свавільне втручання у право особи на особисте життя шляхом відібрання та зберігання зразків ДНК.

З повним текстом конституційного подання можна ознайомитися за посиланням.

Закон і Бізнес