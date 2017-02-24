Як забезпечити своєчасне внесення відомостей до ЄДРСР і не потрапити до чорного списку

Світлана ОЛЕНЕНКО, начальник аналітично-статистичного відділу Господарського суду Черкаської області

Судді та працівники апарату повинні не тільки своєчасно направляти до Єдиного державного реєстру судових рішень тексти прийнятих актів, а й позначати дати набрання ними законної сили. Якщо цього не зробити вчасно, можна потрапити до чорного списку. Тим часом деякі нюанси обчислення строків учинення цих дій та певна законодавча недосконалість можуть поставити суддю перед непростим вибором.

Усе під контролем

У січні 2017 року Державне підприємство «Інформаційні судові системи» опублікувало список суддів, які невчасно внесли до ЄДРСР рішення та відомості про дати набрання ними законної сили. У переліку зазначено неробочі дні та розрахункові дати вчасного надсилання повних судових рішень до реєстру. До відома служителів Феміди доведено, що про несвоєчасне виконання вказаних обов’язків у комп’ютерному режимі формується відповідний звіт, який в подальшому може мати певні наслідки.

Фактично спостерігаємо за створенням одного з показників якості роботи судді та апарату суду. Розглянемо кілька аспектів роботи над забезпеченням доступу до судових рішень.

Пунктом 2.7 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів від 26.11.2010 №30 (у редакції від 2.04.2015 №25), передбачено внесення до автоматизованої системи відомостей щодо набрання судовим рішенням чинності. У ньому вказано, що в разі закінчення строку для подання апеляційної скарги до автоматизованої системи вносяться відомості щодо набрання судовим рішенням законної сили. Ця інформація відображається в системі користувачем відповідно до його функціональних обов’язків.

Отже, суд зобов’язаний здійснювати контроль за своєчасним унесенням до системи інформації про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції) та направлення таких відомостей до реєстру. Такі відомості вносяться до автоматизованої системи відповідальною особою суду згідно з її функціональними обов’язками або головуючим суддею. Персональну відповідальність за організацію своєчасного внесення цих відомостей, направлення до реєстру несе керівник апарату.

Від першої до третьої ланки

У суді першої інстанції до системи вносяться відомості про набрання судовим рішенням законної сили, які направляються до ЄДРСР:

• у разі ухвалення судового рішення, яке не може бути оскаржене, — не пізніше від наступного робочого дня після виготовлення та підписання повного тексту рішення;

• у разі прийняття рішення за наслідками розгляду в письмовому провадженні — не пізніше від наступного робочого дня після набрання актом законної сили;

• у разі закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо її не було подано.

У судах апеляційної та касаційної інстанцій до автоматизованої системи вносяться відомості про набрання судовим рішенням законної сили, які направляються до ЄДРСР не пізніше від наступного робочого дня після виготовлення та підписання його повного тексту. У разі прийняття рішення за наслідками розгляду в письмовому провадженні — не пізніше від наступного робочого дня після набрання ним законної сили.

Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції постановив рішення як суд першої інстанції, до автоматизованої системи вносяться відомості про набрання актом законної сили, які направляються до ЄДРСР:

• у разі ухвалення рішення, яке не може бути оскаржене, — не пізніше від наступного робочого дня після виготовлення та підписання його повного тексту;

• у разі прийняття рішення за наслідками розгляду в письмовому провадженні — не пізніше від наступного робочого дня після набрання ним законної сили;

• у разі закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо її не було подано;

• у разі подання апеляційної скарги, якщо судове рішення не скасовано, — не пізніше від наступного робочого дня після отримання відповідного рішення суду апеляційної інстанції.

У суді апеляційної інстанції до системи також вносяться зміни до відомостей про набрання законної сили рішенням суду першої інстанції, що направляються до ЄДРСР не пізніше від наступного робочого дня після виготовлення та підписання повного тексту відповідного рішення. У разі розгляду справи в письмовому провадженні — не пізніше від наступного робочого дня після набрання ним законної сили.

Касаційна інстанція до автоматизованої системи вносить зміни до відомостей про набрання законної сили рішенням суду першої чи апеляційної інстанції, що направляються до ЄДРСР не пізніше від наступного робочого дня після виготовлення та підписання його повного тексту. У разі прийняття рішення за наслідками розгляду в письмовому провадженні — не пізніше від наступного робочого дня після набрання ним законної сили.

Укластись у строк

Під час підрахунку строку на оскарження, після завершення якого до ЄДРСР вносяться відомості про дату набрання рішенням законної сили, необхідно враховувати не тільки «Електронний календар на 2017 рік», розроблений ДП «Інформаційні судові системи», а й норму ст.51 Господарського процесуального та ст.70 Цивільного процесуального кодексів.

Відповідно до ч.3 ст.51 ГПК у випадку, коли останній день строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день. Аналогічна норма міститься і в ст.254 Цивільного кодексу та ст.70 ЦПК.

Наприклад, якщо строк для апеляційного оскарження закінчується в неділю, то останнім днем для оскарження рішення відповідно до ч.3 ст.51 ГПК є понеділок. Тож чи є законним вимагати від судді визначити саме понеділок днем набрання законної сили рішенням суду? Логічно, що ні.

Крім того, відповідно до ч.4 ст.51 ГПК та ч.6 ст.70 ЦПК, якщо апеляційну скаргу зареєстровано на пошті до 24-ї год. останнього дня строку, строк для її подання не вважається пропущеним.

Згідно з нормативами пересилання поштових відправлень, затверджених наказом Міністерства інфраструктури від 28.11.2013 №958, строки пересилання простої кореспонденції операторами поштового зв’язку (без урахування вихідних) у межах області та між обласними центрами України становлять 4 дні без урахування дня подання поштового відправлення для пересилання в об’єкті поштового зв’язку. Для рекомендованих листів терміни пересилання збільшуються на один день.

Отже, апеляційна скарга після її вчасного подання в межах установленого строку до відділення поштового зв’язку надійде до суду протягом 4 або 5 робочих днів. Після цього справу разом зі скаргою буде направлено до апеляційної інстанції як таку, що подана вчасно, тобто без видачі наказу.

За таких обставин заслуговує на увагу позиція суддів, які вважають, що в період пересилання апеляційної скарги відсутні підстави вносити до реєстру відмітки про дату набрання рішенням законної сили та, відповідно, видавати наказ про його примусове виконання.

Слід зважати на те, що ці процесуальні дії взаємопов’язані. Внесення до реєстру даних про дату набрання чинності фактично надає право стягувачу вимагати видачі наказу на виконання рішення суду. Тому послідовність внесення даних про дату набрання законної сили рішенням суду та видачу наказу на його виконання має бути чітко врегульованою.

Невчасне ж внесення таких відомостей тягне за собою потрапляння особи до чорного списку. Тобто суддя постає перед вибором: або мати гарні показники, або отримати скаргу на свої дії за видачу наказу на примусове виконання рішення в період його апеляційного оскарження.

За відсутності судді

Наступний аспект цього питання — відсутність судді в день набрання рішенням законної сили (перебування у відпустці, на лікарняному, у відрядженні). У такому випадку слід визначити, хто з посадових осіб суду чи патронатної служби зобов’язаний внести до автоматизованої системи відомості про набрання судовим рішенням законної сили.

При розв’язанні цього питання доречно пригадати ще одне нововведення — електронний цифровий підпис. Нагальною проблемою сьогодення є повноцінне забезпечення ключами ЕЦП працівників апарату судів для виконання низки важливих функцій: внесення відомостей про дату набрання законної сили рішеннями суду, підписання листів для їх відправлення, вчасне подання е-декларації.

Отже, реалізація положень закону «Про доступ до судових рішень» потребує подальшого вдосконалення. Контролюючи вчасність внесення відомостей про дату набрання чинності судовим рішенням, не слід забувати і про значущий показник якості роботи судді — строк складання повного тексту рішення. Він має більш суттєве значення з погляду забезпечення права особи на доступ до правосуддя.

Ці аспекти необхідно враховувати при обчисленні строків унесення відомостей про дату набрання чинності рішенням суду та при формуванні списків суддів, які прострочили внесення відповідних даних до ЄДРСР.