17.02.2017 13:29



Представляємо огляд найважливіших правових тем тижня, про які можна прочитати в новому випуску газети «Закон і Бізнес» N 7 (1305). 18-23 лютого 2017 року.

Судова влада та реформа

Представники прокуратури не отримали можливості надати свої аргументи щодо необхідності відсторонення від посади члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського. Причина полягала в тому, що не з’явився один із представників колегіального органу. Подробиці читайте у статті «Відсторонення відкладається».

Аби розпочав роботу новий Верховний Суд, потрібно призначити на посади щонайменше 65 осіб. Тому в планах Вищої кваліфікаційної комісії суддів — набрати хоча б таку кількість людей. Адже після кількох формальних етапів конкурсу відсіяно вже 25% його учасників. У тих, хто залишився, попереду ще проходження всіх кіл найважливішої стадії перегонів — кваліфікаційного оцінювання. Про це читайте у статті «Мінімум на почин».

Чергове засідання вищого органу суддівського самоврядування було присвячене фінансуванню судів. Зокрема, визначалися, чи є законною матеріальна допомога місцевої влади районному суду та чи варто її взагалі приймати, якщо це створює суспільний резонанс і ставить під сумнів безсторонність володарів мантій. Про це читайте у матеріалі «Стороння допомога».

Громадська рада доброчесності дійшла висновку: є особи, яким не місце в новому Верховному Суді. Серед них, зокрема, політики, покірні служителі Феміди та очільники органів судової влади. Деякі члени ГРД взагалі вважають, що із 600 із гаком кандидатів заслуговують того, щоб стати суддями ВС, одиниці. Одначе проблема полягає в тому, що «доброчесники» не завжди можуть навести докази, що той чи інший претендент не гідний крісла. Детальніше — «Гідності бракує відповідності».

Судді та працівники апарату повинні не тільки своєчасно направляти до Єдиного державного реєстру судових рішень тексти прийнятих актів, а й позначати дати набрання ними законної сили. Якщо цього не зробити вчасно, можна потрапити до чорного списку. Тим часом деякі нюанси обчислення строків учинення цих дій та певна законодавча недосконалість можуть поставити суддю перед непростим вибором. Подробиці у статті «Відстрочена відповідальність».

Судова практика

Досліджуючи питання щодо розмежування юрисдикції та визначення компетенції адміністративних судів, Верховний Суд України раз у раз згадує рішення Європейської комісії з прав людини у справі «Leo Zand v. Austria», прийняте 12 жовтня 1978 року. Крім того, що цей вердикт ухвалено не Європейським судом з прав людини, є й більш принципові недоліки такого правозастосування. Подробиці у статті «Оманливий прецедент».

Під час січневого брифінгу у Верховному Суді України, в ході якого його Голова Ярослав Романюк звітував про підсумки візиту до Європейського суду прав людини, були озвучені дані щодо звернень громадян України до цієї установи. І, судячи з наведених цифр, зі статистикою у нас все добре. Детальніше — «Статистика — наше все!».

Недавно Старобільський районний суд Луганської області дозволив обвинуваченому під час засідань перебувати не в скляній кабіні під охороною, а поруч зі своїми захисниками. При цьому було враховано правові позиції Європейського суду з прав людини. Розглянемо, на чому ґрунтувалися такі висновки ЄСПЛ та на які обставини перебування підсудного в залі засідань слід зважати національним судам. Про це читайте у статті «Ближче до захисту».

Держава

Народні депутати окреслили власне бачення системи антикорупційних судів. Відповідно до їхньої ініціативи мають з’явитися дві установи, які суттєво відрізнятимуться від решти судів країни. Зокрема, функції першої та апеляційної інстанцій виконуватиме один і той самий суд. А політики отримають значно більший вплив на формування його складу. Подробиці у статті «Суд закривається в собі».

Зважаючи на підвищення значення аграрного сектору в нашій державі, можливість відкриття земельного ринку набуває дедалі більшого значення. Природно, що народні депутати висувають свої ініціативи стосовно цього питання. Варто розібратись, які саме пропозиції заслуговують на підтримку, а від яких слід відмовитись. Про це читайте у матеріалі «Назустріч ринку».

Традиційно на початку року юристи та бухгалтери змушені шукати шляхів правильного застосування норм суперечливих змін, унесених до Податкового кодексу в останні дні грудня. А депутати вже готуються працювати над помилками. Детальніше — «Вади і поради».

Адвокатура

Правники мають сумний жарт, що найнебезпечнішим ворогом в їхньому житті завжди залишається клієнт. Чому? Хоча б тому, що він у виборі зброї для конфлікту (коли в стосунках раптом щось пішло не так) не обмежений професійною етикою. А от адвокат має тримати язика за зубами, дбаючи про інтереси підзахисного навіть після розриву відносин. Про це читайте у матеріалі «Якщо клієнт виявився аферистом, або Чому загальнолюдські цінності можуть залишити адвоката без свідоцтва».

Існує думка, що достатньо скласти кваліфікаційний іспит, пропрацювати помічником адвоката чи пройти стажування, аби отримати адвокатське свідоцтво. Потім — продовжити роботу на держслужбі, подавши заяву про зупинення діяльності адвоката. Проте в такому сценарії є «слабка ланка». Подробиці у статті «Слуга двох панів».

Закон і Бізнес