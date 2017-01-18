Відсьогодні вступає в дію, зареєстрований в Мін'юсті Порядок проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Про це ідеться у рішенні Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56, передає «Закон і Бізнес».
Раніше Міністр юстиції Павло Петренко заявив, що у нього у відомстві за тиждень розробили «якісний Порядок перевірки е-декларацій», який НАЗК «не могло довести до ладу майже півроку». Він закликав НАЗК, прийняти документ у його редакції якнайшвидше.
Після затвердження Порядку відповідним рішенням, Мін'юст, як і обіцяв, зареєстрував його протягом однієї доби.
З розробленим робочою групою при Секретаріаті Кабміну Порядком проведення контролю та повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування можна ознайомитися за посиланням.
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