16.02.2017 12:57



Вища рада правосуддя залишила без розгляду надіслані Верховною Радою матеріали про надання згоди на затримання та арешт двох суддів. У ВРП посилаються на відсутність повноважень розглядати такі подання.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у прес-службі ВРП, в отриманих Вищою радою правосуддя матеріалах міститься подання Генпрокурора Голові Верховного Суду України та лист Голови Верховного Суду України Голові Верховної Ради України про підтримання цього подання та внесення його до Верховної Ради.

«Чинний Закон України «Про Вищу раду правосуддя» не надає Вищій раді правосуддя повноважень щодо розгляду подання про надання згоди на затримання чи арешт судді суду загальної юрисдикції, внесеного Головою Верховного Суду України, так само як і Голова Верховного Суду України не наділений повноваженнями щодо підтримання подання Генерального прокурора та внесення цього подання до Вищої ради правосуддя», – зазначив заступник Голови ВРП Вадим Беляневич.

Крім того, заступник Голови ВРП зазначив, що норми прикінцевих та перехідних положень законів «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII, «Про Вищу раду правосуддя» не містять положень щодо наступництва Вищої ради правосуддя стосовно процедур розгляду подань про надання згоди на затримання чи арешт судді, які не розглянуті до дня набрання чинності законом «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)».

«Таким чином, розгляд (або продовження розгляду) подань Генерального прокурора України, які листом Голови Верховного Суду України підтримані та внесені до Верховної Ради України, не належить до компетенції Вищої ради правосуддя, а тому вказані подання слід залишити без розгляду», – підсумував Вадим Беляневич.

Вища рада правосуддя ухвалила залишити без розгляду направлені Верховною Радою України матеріали про надання згоди на затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно судді господарського суду міста Києва Пригунової Алли Борисівни та судді Солом’янського районного суду міста Києва Кушнір Світлани Іванівни; зазначені матеріали надіслати до Генеральної прокуратури України.

Закон і Бізнес