16.02.2017 10:57



Вища рада правосуддя затвердила зразки скарг щодо дисциплінарного проступку судді та заяв про порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності.

Про це повідомляє прес-служба ВРП, передає «Закон і Бізнес».

Зразок скарги щодо дисциплінарного проступку судді можна завантажити за посиланням.

Зразок заяви про порушення вимог щодо несумісності буде розміщено на офіційному веб-порталі судової влади.

«За законом будь-яка особа може звернутися зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді, проте може зробити це лише у відповідному порядку. Сьогодні ВРП затвердила зразок дисциплінарної скарги, виконавши вимоги Закону України «Про Вищу раду правосуддя». Відтепер будь-яка особа, якій відомі дані, що можуть бути підставою для звільнення судді у процедурі дисциплінарного провадження, може звернутись до Вищої ради правосуддя, заповнивши відповідну дисциплінарну скаргу», – зазначив Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк під час брифінгу.

Закон і Бізнес