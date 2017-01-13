16.02.2017 09:00



Сьогодні, 16 лютого, Конституційний Суд України продовжить розгляд справи про конституційність окремих положень Закону «Про запобігання корупції» та статті 366 Кримінального кодексу україни у формі усного слухання.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у КСУ, початок розгляду справи о 10 годині.

22 грудня 2016 року Конституційний Суд відклав розгляд справи щодо положень закону України «Про запобігання корупції» та ст. 366-1 ККУ у зв'язку з нез'явленням представників суб'єктів права на конституційне подання.

Нагадаємо, авторами конституційного подання щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу чотирнадцятого частини першої статті 1, пункту 3 частини першої статті 3, пункту 2 частини першої статті 12, пункту 2 з приміткою 1, пунктів 3, 8, 9, 10, 11 частини першої статті 46, частини третьої статті 46, абзаців другого, третього частини першої статті 47, частин першої, третьої статті 50, статті 51, частини другої статті 52, підпункту 3 пункту 3 частини п'ятої Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700–VI та статті 3661 Кримінального кодексу України стали 48 народних депутатів.

Народні обранці вважають, що дотримання посадовими особами діючого законодавства призведе до порушення вказаних норм та до застосування відповідних санкцій. З повним текстом конституційного подання можна ознайомитися за посиланням.

Закон і Бізнес