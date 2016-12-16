15.02.2017 13:29



Ситуація у банківському секторі України зараз досить стабільна, тому у Міністерстві фінансів не бачать підстав для націоналізації банків найближчим часом.

Про це в ефірі телеканалу «Інтер» заявив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає «Закон і Бізнес».

«Я не бачу підстав для подібних дій у майбутньому, в принципі я вважаю, що ситуація на банківському секторі зараз досить стабільна», — заявив О.Данилюк.

При цьому він зазначив, що Міністерство фінансів дуже рідко приймає рішення про націоналізацію.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року підписано договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ «Приватбанк» між ФГВФО та Міністерством фінансів. Оскільки капітал банку набув від’ємного значення, Фонд продав його акції Мінфіну в повному обсязі за одну гривню.

Закон і Бізнес