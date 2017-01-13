14.02.2017 17:58



Реєстр кримінальних проваджень, які розслідуються детективами НАБУ під назвою «Реєстр справ» почав роботу на сайті Національного антикорупційного бюро України. Наразі до реєстру внесено 46 кримінальних проваджень.

Як повідомляє видання «Закон і Бізнес», щодо кожної відкритої справи Бюро вказує дату початку розслідування, кваліфікацію злочину, дату формування обвинувального акту, суд, який розглядає кримінальне провадження, дату наступного засідання та поточний статус.

Також в реєстрі можна ознайомитись із короткою суттю провадження. Реєстр справ доступний за посиланням.

Закон і Бізнес