14.02.2017 13:35



Рада адвокатів України встановила нові розміри оплати за стажування та складання кваліфікаційних іспитів в зв'язку з прийняттям змін до ПК. Внесок на проходження стажування становить 3 мінімальні зарплати, а за складання кваліфіспиту — 3 прожиткових мінімуми.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в НААУ, відповідне рішення ухвалено на засіданні РАУ 3 лютого в Харкові.

РАУ встановила плату за складання кваліфікаційного іспиту у розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених законом на день подання особою заяви про допуск до складання кваліфікаційного іспиту.

Сума оплачується на банківські рахунки кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відповідного регіону (КДКА) та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (ВКДКА) двома платежами, згідно наступного розподілу. При цьому 80% від встановленого розміру перераховується КДКА регіону; 20% - на поточний рахунок ВКДКА.

Також рішенням РАУ встановлено, що внесок на проходження стажування становить три мінімальні заробітні плати станом на день подання особою заяви про призначення стажування.

При цьому 70 % внеску сплачується стажистом безпосередньо на користь керівника стажування та використовується виключно для забезпечення проходження стажування та компенсації витрат такого керівника; 30 % сплачується стажистом на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону та Ради адвокатів України, з яких 20% — на поточний рахунок ради адвокатів регіону, а 10% — на поточний рахунок Національної асоціації адвокатів України.

Сплата 70% від встановленого розміру внеску, що сплачується стажистом безпосередньо на користь керівника стажування, може бути розстрочена за угодою між керівником стажування та стажистом в межах строку стажування.

У разі, якщо за результатами стажування рада адвокатів регіону прийняла рішення про його продовження, стажист протягом трьох робочих днів після ухвалення такого рішення сплачує додатковий внесок на проходження стажування у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленої станом на день прийняття зазначеного рішення, за кожний місяць додаткового стажування. При цьому, внесок розподіляється за вказаними вище пропорціями.

Особи, стосовно яких рішення про направлення на стажування прийнято радою адвокатів регіону до 1 січня 2017 року, проходять стажування за правилами, що діяли до набрання чинності змін до статті 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо визначення розміру внеску на проходження стажування та порядку його сплати.

Закон і Бізнес