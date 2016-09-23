14.02.2017 12:48



В чинному КПК визначено, що особа не має права брати участь у кримінальному провадженні як представник, якщо вона є близьким родичем або членом сім’ї потерпілого. У ВР вважають, що така норма порушує права потерпілого.

Відповідний проект закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо посилення захисту прав потерпілого)» № 4499 Верховній Раді рекомендує прийняти у першому читанні за основу Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає «Закон і Бізнес».

Проектом пропонується виключити норму, яка позбавляє особу права брати учать у кримінальному провадженні як представник у випадку, якщо вона є близьким родичем або членом сім’ї потерпілого.

«Позбавлення права потерпілого на представника, який є близьким родичем або членом сім’ї потерпілого, позбавляє його (потерпілого) права не належний захист та відстоювання своїх інтересів, тим більше, якщо потерпілий є неповнолітньою особою. Не може бути підставою для відводу захисника чи представника та обставина, що їхні клієнти — підозрюваний, обвинувачений або потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач — є близькими родичами чи членами сім'ї відповідно захисника чи представника. Про коло осіб, які належать до близьких родичів та членів сім'ї зазначено в п. 1 ч. 1 ст. 3 Кримінального процесуального кодексу України», — зазначено у пояснювальній записці до проекту.

Як переконані ініціатори документу, чинна редакція статті 78 Кримінального процесуального кодексу потребує вдосконалення через пряме порушення права потерпілого, а саме позбавлення його права на представника.

Закон і Бізнес