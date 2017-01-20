13.02.2017 16:23



Вища рада правосуддя оприлюднила список із 44 кандидатів на обрання до складу ВРП з’їздом суддів України. Також для вільного доступу оприлюднені їх автобіографії, мотиваційні листи, декларації та трудові книжки.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВРП, до списку кандидатів входять (документи доступні за посиланнями):

Гирич Сергій Васильович

Снегірьов Віталій Андрійович

Моніч Богдан Сильвестрович

Крижановський Валентин Якович

Васильцов Олег Володимирович

Качан Віктор Якович

Цуркан Михайло Іванович

Чумаченко Тетяна Анатоліївна

Соловйов Володимир Миколайович

Артеменко Ігор Анатолійович

Завальнюк Ігор Вікторович

Стельмах Ігор Орестович

Шапран Віктор Валентинович

Арсірій Руслан Олександрович

Борщов Ігор Олексійович

Акуленко Світлана Олексіївна

Шкіндер Павло Анатолійович

Кривошея Анатолій Іванович

Орлянська Валентина Іванівна

Мельник Володимир Васильович

Aлейніков Григорій Іванович

Лазаренко Анатолій Володимирович

Ситнік Олена Миколаївна

Швецова Лариса Анатоліївна

Курило Валентина Панасівна

Міщенко Станіслав Миколайович

Шарапа Василь Миколайович

Багрій Тарас Ярославович

Овсієнко Андрій Анатолійович

Худик Микола Павлович

Гладій Степан Васильович

Стан Іван Васильович

Мамалуй Олександр Олексійович

Бабенко Костянтин Анатолійович

Ситников Олександр Федотович

Вишняк Максим Володимирович

Первушина Олена Сергіївна

Епель Оксана Володимирівна

Стрелець Тетяна Геннадіївна

Оксюта Тарас Григорович

Ткаченко Олександр Васильович

Васіна Лілія Анатоліївна

Гончар Віталій Петрович

Солодков Андрій Андрійович

Закон і Бізнес