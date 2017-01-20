13.02.2017 16:23
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Вища рада правосуддя оприлюднила список із 44 кандидатів на обрання до складу ВРП з’їздом суддів України. Також для вільного доступу оприлюднені їх автобіографії, мотиваційні листи, декларації та трудові книжки.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВРП, до списку кандидатів входять (документи доступні за посиланнями):
Соловйов Володимир Миколайович
Лазаренко Анатолій Володимирович
Бабенко Костянтин Анатолійович
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