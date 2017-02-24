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Неприйнятним є зловживання цитуваннями недоречного або незрозумілого контексту рішень Суду, які фактично вводять в оману.

Неприйнятним є зловживання цитуваннями недоречного або незрозумілого контексту рішень Суду, які фактично вводять в оману.

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