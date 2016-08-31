13.02.2017 10:33



Мешканці гуртожитків вищих навчальних закладів споживають газ для власних побутових потреб, хоч навчальний заклад є юридичною особою та закупляє газ за тарифами вищими за побутові. У Верховній Раді пропонують змінити такий порядок.

Відповідний проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» щодо реалізації прав мешканців гуртожитків як побутових споживачів» № 6069 зареєстровано у парламенті, передає «Закон і Бізнес».

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про ринок природного газу» та віднести мешканців гуртожитків до побутових споживачів. На думку ініціаторів, це зменшить навантаження на місцеві бюджети.

«З 1 січня 2017 року на місцеві бюджети перекладено зобов’язання з фінансування видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, серед іншого, на утримання закладів освіти. Відповідно до запланованих змін в системі перерозподілу фінансування на місцеві бюджети додатково покладено велике навантаження. Перспектива фінансової самодостатності місцевого самоврядування полягає як в передачі відповідних джерел покриття із державного бюджету на користь місцевих бюджетів, так і в перегляді певних норм чинного законодавства, зокрема, положень Закону України «Про ринок природного газу» в частині розширення поняття категорії побутового споживача», — говориться у пояснювальній записці до проекту.

Крім того зазначається, що значна кількість закладів освіти у своєму структурному підрозділі мають гуртожитки. В гуртожитках природний газ використовується виключно для приготування їжі, підігріву води і не включає професійну та комерційну діяльність. Тобто, природний газ в гуртожитках використовується для власних побутових потреб його мешканців.

Відповідно до положень Закону України «Про ринок природного газу» побутовий споживач - фізична особа, яка придбаває природний газ з метою використання для власних побутових потреб, у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опалення своїх жилих приміщень, що не включає професійну та комерційну діяльність.

Навчальний заклад є юридичною особою, тому закупівля природного газу для потреб гуртожитків проводяться як закупівля юридичною особою і відповідно до положень чинного Закону не може бути віднесена як закупівля для побутових споживачів.

У зв’язку з цим, депутати пропонують внести зміни до Закону України «Про ринок природного газу» в частині віднесення закупівель природного газу на забезпечення життєдіяльності гуртожитків до категорії побутового споживання.

Закон і Бізнес