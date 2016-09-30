10.02.2017 13:37



Після ліквідації інституту народних засідателів в національному судочинстві виникла необхідність приведення у відповідність до змін Цивільного процесуального кодексу України. За це і взялися народні депутати.

Відповідний проект Закону про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України (щодо розгляду справ за участю присяжних) № 5271 був прийнятий Верховною Радою за скороченою процедурою, передає «Закон і Бізнес».

Документ складається з двох розділів. Перший розділ передбачається вносить зміни до Цивільного процесуального кодексу України, відповідно до яких термін «народні засідателі», який вжито у тексті Кодексу, замінено терміном «присяжні». Ці зміни поширюватимуться і на розгляд справ, провадження у яких відкрито до набрання чинності цими змінами.

Другий розділ регулює порядок набрання чинності Законом: Закон набуває чинності з дня його опублікування і застосовується до справ, провадження у яких відкрито після набрання чинності цим Законом.

Закон і Бізнес