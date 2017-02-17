НАЗК вимагає від працівників патронатної служби звітувати про майно, доходи та видатки. Проте ВАС із цим не згоден

КСЕНІЯ МАГНУШЕВСЬКА

Чи повинні помічники суддів, які втратили статус державного службовця, заповнювати е-декларації відповідно до закону «Про запобігання корупції» та чи належать вони до категорії суб’єктів декларування, визначених цим нормативним актом, на чому наполягає Національне агентство з питань запобігання корупції? З такими запитаннями голова Вищого адміністративного суду звернувся до Ради суддів та Вищої ради правосуддя.

У листах зазначено, що після набрання чинності законом «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VIII помічники суддів утратили статус державних службовців. Згідно з ст.92 цього акта їхні посади віднесені до посад патронатної служби.

Водночас у ЗМІ з’явилися відомості про те, що в роз’ясненнях НАЗК у відповідь на звернення окремих помічників висловлено думку, що останні є суб’єктами е-декларування. Свою позицію агентство обґрунтовує тим, що помічники володарів мантій належать до категорії посадових та службових осіб органів державної влади й виконують низку консультативно-дорадчих функцій.

У листах очільника ВАС звертається увага на те, що, вказуючи на виконання особами консультативно-дорадчих функцій як на ознаку посадової особи державного органу, НАЗК фактично застосувало норму закону «Про державну службу» від 16.12.93 №3723-XII, яка втратила чинність разом із початком дії нового закону. Чинними нормативно-правовими актами поняття «посадова особа» не визначено.

«Новий закон «Про державну службу» докорінно змінив основні засади поняття державної служби та передбачив як окремий інститут патронатну службу, яка протиставляється державним службовцям за обсягом функцій та повноважень. Натомість нормативне визначення має поняття «службова особа», яке охоплює випадки здійснення працівником організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій», — ідеться у зверненні.

Відповідно до Положення про помічника судді, затвердженого рішенням РСУ від 25.03.2011 №14, до обов’язків таких осіб не належить здійснення жодних функцій держави, зокрема організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських. Виконання помічником судді відповідно до норм цього положення консультативно-дорадчих функцій не є діяльністю службових осіб.

Як наголошується в листах, роз’яснення НАЗК щодо застосування окремих положень закону «Про запобігання корупції» мають лише рекомендаційний, інформаційний характер. Віднесення осіб до суб’єктів е-декларування не стосується повноважень агентства, тому будь-які роз’яснення НАЗК не мають сили нормативно-правового акта. Отже, не підлягають виконанню.

Тепер свою думку із цього питання мають висловити РСУ та ВРП. А помічникам поки що доводиться про всяк випадок подавати декларації.