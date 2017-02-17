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Після завершення пленуму відбулися збори, на яких судді обирали делегатів на позачерговий ХІV з’їзд суддів шляхом голосування бюлетенями.

Після завершення пленуму відбулися збори, на яких судді обирали делегатів на позачерговий ХІV з’їзд суддів шляхом голосування бюлетенями.

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