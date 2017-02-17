Зволікання із заповненням вакансій призведе до збільшення кількості рішень Євросуду щодо порушення розумних строків

ВІЛЕН ВЕРЕМКО

Через непризначення законників навантаження на суди загальної юрисдикції продовжує зростати. Однак це не впливає на якість судочинства, запевняють у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ. Не впливає на якість і судова реформа: в установі готуються до конкурсу, розглядаючи справи.

Штатна проблема

У судах, де тривалий час не заповнюються вакантні посади або працюють ті законники, які не мають повноважень здійснювати правосуддя, під загрозою опиняється право людини на справедливий суд. На цьому наголосив секретар пленуму ВСС Дмитро Луспеник.

Попри розформування, яке чекає на установу, учасники пленуму затвердили звіт про роботу судів загальної юрисдикції за минулий рік, а також обговорили плани на поточний. Відзначалось, що судова система повинна інформувати суспільство «про діяльність судів, про стан здійснення судочинства, кількісні та якісні показники роботи судів».

За даними ВСС, порівняно з 2015-им кількість справ, які отримали місцеві суди, у минулому році зменшилась на майже 2%. Зокрема, до них надійшло понад 2,658 млн справ і матеріалів, а всього на розгляді перебувало майже 2,931 млн справ і матеріалів. Однак скорочення відбулося за рахунок цивільних справ та справ про адміністративні правопорушення. Натомість кримінальних проваджень побільшало майже на 15%, що свідчить про загострення криміногенної ситуації в країні.

Традиційно обговорювалась проблема дефіциту суддів. Так, у минулому році середньомісячне навантаження на суддю місцевого загального суду становило 107 справ і матеріалів. Проте в разі заповнення вакантних посад відповідно до штатної чисельності цей показник сягав би 55 справ і матеріалів.

За підрахунками Ради суддів, на підставі яких Державна судова адміністрація готувала бюджетний запит на 2017 рік, один суддя має розглядати 183 справи на рік, тобто одну справу за день. «Це те, до чого ми маємо прагнути, виходячи з навантаження та чисельності суддів», — пояснила рішення РСУ її голова Валентина Сімоненко.

Проблема існує й на рівні апеляційної інстанції. Попри те що кількість справ і матеріалів, які отримали апеляційні суди, скоротилась на 2% (всього надійшло 294 тис.), середньомісячне навантаження становило 27 справ і матеріалів на одного суддю. Тоді як за умови повної штатної укомплектованості апеляційних судів це було б 17 справ і матеріалів.

«Останнім часом доволі загрозливих масштабів набуває проблема кадрового забезпечення судів, яка також суттєво впливає на своєчасність, ефективність судового захисту та навантаження на суддів», — зауважив Д.Луспеник. А зволікання з її розв’язанням «неминуче призведе до збільшення кількості рішень Європейського суду з прав людини, в яких буде констатовано, зокрема, порушення розумних строків розгляду справи судом».

Навантаження тільки зростає

На 2% зменшилась кількість справ і матеріалів, що надійшли до ВСС, — майже 75 тис. При цьому на цивільну палату припала 61 тис. справ і матеріалів, що фактично відповідає показникам 2015 року. На кримінальну — 13 тис., що на 8% більше від показника 2016-го.

Д.Луспеник нагадав, що на початку минулого року ВСС вже відзначав надмірне навантаження на суддів судової палати у цивільних справах. Так, у 2015-му на розгляді володарів мантій щомісяця в середньому перебувало 114 справ та матеріалів (див «ЗіБ №8/2016). Але торік цей показник зріс на 9% (124 справи та матеріали).

Заступник голови ВСС Марина Червинська пов’язала таке значне навантаження не тільки з браком суддів, а й з тим, що майже всі справи за скаргами витребуються і розглядаються за повною процедурою.

Щоправда, трохи скоротилось навантаження на «криміналістів» ВСС (на 6%) — до 32 справ і матеріалів проти 34 роком раніше. Заступник голови ВСС Станіслав Кравченко запевнив, що в минулому році виконання покладених на судову палату в кримінальних справах завдань було «стабільно незмінним». І це незважаючи на те, що 6 законників вийшли у відставку, «а також на прискіпливу увагу до суддів з боку громадськості».

Загалом на початок 2016-го у ВСС працювало 89 суддів (з них 49 — у складі судової палати у цивільних справах та 40 — у кримінальних справах). Однак упродовж усього року правосуддя здійснювали 65 суддів (34 та 31 суддя відповідно). При цьому четверо відряджені до органів суддівського самоврядування, отже, справ не розглядають.

М.Червинська підкреслила, що склад судової палати у цивільних справах зазнав суттєвих змін: звільнено 15 суддів (14 — у зв’язку з відставкою, 1 — зі смертю). Водночас вона подякувала колегам, котрі у складний час «виявляють стійкість духу перед багатьма проблемами, які неминуче виникають при ліквідації однієї судової системи і створенні іншої».

Всього ВСС розглянув 68 тис. справ і матеріалів, що перебували на розгляді (81%). Залишок нерозглянутих справ і матеріалів — понад 16 тис. З них 3,3 тис. залишено без руху та надано строк для усунення недоліків. «Звичайно, це велика цифра», — визнав Д.Луспеник.

Якість тримається

Втім, як випливає зі звіту, збільшення навантаження не позначилося на якості судочинства. Так, в результаті касаційного перегляду судових рішень у цивільних справах скасовано понад 16% рішень і близько 12% ухвал місцевих та апеляційних судів, що на 1% менше, ніж у 2015 році.

Що стосується кримінальних справ (проваджень), то відзначається деяке зростання кількості скасованих вироків за результатами касаційного перегляду (із 40% у 2015-му до 41% в минулому році).

За словами С.Кравченка, неправильне застосування норм матеріального права судами першої та апеляційної інстанцій полягало, зокрема, у безпідставному розширенні обтяжуючих обставин, неврахуванні строку давності, призначенні додаткового покарання, яке не передбачено санкцією статті, неправильному звільненні особи від кримінальної відповідальності та покарання тощо.

А істотне порушення норм процесуального права в більшості випадків виявлялось у невідповідності мотивувальної частини рішення резолютивній, порушенні принципу безпосередності дослідження доказів, недотриманні права засудженого на захист, неврахуванні практики ЄСПЛ та правових позицій Верховного Суду України, ухваленні рішення незаконним складом суду.

ДСАУ моніторитиме строки

З огляду на результати попереднього року у ВСС окреслили завдання на поточний. Зокрема, йдеться про заходи щодо покращення здійснення правосуддя судами нижчих рівнів як у справах, що переглядаються в касаційному порядку, так і у справах, рішення в яких не підлягають перегляду ВСС.

Відзначалась потреба у розвитку комунікації з апеляційними судами. При цьому особлива увага буде приділена питанням забезпечення єдності судової практики у справах про адміністративні правопорушення.

Окремо наголошувалось на необхідності дотримання розумних строків судового розгляду цивільних та кримінальних справ. Оскільки сьогодні існує проблема тривалого розгляду справ.

Так, у 2017 році Державна судова адміністрація вводить додаткову форму статистичної звітності про загальну тривалість перебування справи на розгляді, у тому числі після скасування судового рішення судом апеляційної чи касаційної інстанції. Зокрема, це дасть можливість установлювати пріоритетність призначення справ до розгляду.

Крім того, планується надалі проводити наради із секретарями та заступниками голів апеляційних судів. Під час зустрічей обговорюватимуться складні питання, які виникають у судовій практиці, відбуватиметься обмін думками.

Говорили й про важливу роль співробітництва ВСС з іноземними партнерами, яке має продовжуватись.

В процесі добору

Нині судді ВСС готуються до добору до нового Верховного Суду. Однак запевняють, що це не впливає на здійснення правосуддя.

За словами С.Кравченка, до початку роботи нового ВС, на виконання вимог закону «Про судоустрій і статус суддів», судова палата у кримінальних справах виконує і буде виконувати покладені на неї завдання. На запитання Д.Луспеника щодо того, як позначається підготовка до конкурсу на здійсненні правосуддя, він відповів, що судді працюють як і раніше. «Ми готуємося, розглядаючи справи. Там і правові позиції, і знання рішень Європейського суду, і теорія, і практика», — сказав С.Кравченко.

«Підготовка до участі в конкурсі не знімає з нас обов’язків здійснювати правосуддя», — наголосила у свою чергу М.Червинська. Вона звернула увагу, що на 15 лютого 2017 року призначено до розгляду справи, попри те що 16 лютого відбуватиметься тестування кандидатів до ВС.

Водночас заступник голови ВСС висловила сподівання, що більшість суддів матимуть можливість використати свій досвід і знання у новоствореному ВС. «Щоб підбадьорити нас усіх, хочу нагадати, що ми працюємо в умовах екстенсивного розвитку законодавства, формування судової практики ВСУ та ЄСПЛ, проведення законодавчих реформ», — сказала М.Червинська.

ПРЯМА МОВА

Станіслав КРАВЧЕНКО,

заступник голови Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ:

— Воля законодавця така, що в подальшому не передбачено існування в системі правосуддя ВСС, інших вищих судів і ВСУ в тому вигляді, в якому він функціонує сьогодні. Настала активна стадія судової реформи.

Бажаю всім успіху. Переконаний, що кожен із нас гідний і пройде це випробування із честю та гідністю. І кістяк нового Верховного Суду буде складатися саме з людей, присутніх у цьому залі.

Відтак всі плани, озвучені на засіданні, ці судді перенесуть до нової структури, де продовжать роботу над їх реалізацією. На мою думку, ця робота є вкрай необхідною для розвитку судової системи, для правильного застосування законодавства і єдності судової практики.

Марина ЧЕРВИНСЬКА,

заступник голови Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ:

— З року в рік повторюю, що, на жаль, дуже багато судових справ скасовуються через те, що змінюється правова позиція ВСУ.

Торік ситуація не покращилась. І у справах, пов’язаних з кредитними правовідносинами, і в сімейних також неодноразово змінювалася позиція ВСУ. На мою думку, це дуже істотна проблема, яка не дозволяє забезпечити єдність судової практики. Серед іншого вона призвела до створення нового судового органу — ВС.

Я пишаюся результатами нашої роботи в минулому році й думаю, що пишаються всі судді. Вважаю, що, знаючи, який значний залишок нерозглянутих справ ми маємо, і розуміючи, що за цими справами стоять люди, котрі чекають нашого рішення, будемо розглядати ці справи, використовуючи всі можливості.