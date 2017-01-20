09.02.2017 13:53



На сьогоднішньому засіданні Вищої ради правосуддя ухвалено рішення про звільнення 14 суддів за загальними обставинами.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВРП, За результатами розгляду Рада ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Воробйову Ірину Володимирівну з посади судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області;

Значок Ірину Станіславівну з посади судді апеляційного суду Миколаївської області;

Соколова Олександра Олексійовича з посади судді Городнянського районного суду Чернігівської області;

Сурніну Людмилу Олександрівну з посади судді Марківського районного суду Луганської області;

Бевза Олега Юрійовича з посади судді Бобринецького районного суду Кіровоградської області;

Борисенка Володимира Володимировича з посади судді Мостиського районного суду Львівської області;

Вельмик Анжеліку Євгенівну з посади судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області;

Жилу Ігоря Едуардовича з посади судді апеляційного суду Херсонської області;

Слободянюк Світлану Василівну з посади судді апеляційного суду міста Києва;

Шевченка Віктора Миколайовича з посади судді апеляційного суду Чернігівської області;

Зеленова Геннадія Миколайовича з посади судді господарського суду Одеської області;

Ільченко Олену Юхимівну з посади судді апеляційного суду Сумської області;

Сороку Галину Пилипівну з посади судді апеляційного суду Донецької області.

Також Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Двірну Юлію Георгіївну з посади судді апеляційного суду Запорізької області за власним бажанням.

Водночас ВРП ухвалила відмовити у звільненні у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Гусинського Михайла Олеговича з посади судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області;

Кріля Миколи Дмитровича з посади судді Червоноградського міського суду Львівської області;

Виниченко Любові Миколаївни з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва.

Розгляд матеріалів щодо звільнення Шевиріна Андрія Олексійовича з посади судді Татарбунарського районного суду Одеської області за власним бажанням відкладено.

Закон і Бізнес