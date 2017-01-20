На сьогоднішньому засіданні Вищої ради правосуддя ухвалено рішення про звільнення 14 суддів за загальними обставинами.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВРП, За результатами розгляду Рада ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Воробйову Ірину Володимирівну з посади судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області;
Значок Ірину Станіславівну з посади судді апеляційного суду Миколаївської області;
Соколова Олександра Олексійовича з посади судді Городнянського районного суду Чернігівської області;
Сурніну Людмилу Олександрівну з посади судді Марківського районного суду Луганської області;
Бевза Олега Юрійовича з посади судді Бобринецького районного суду Кіровоградської області;
Борисенка Володимира Володимировича з посади судді Мостиського районного суду Львівської області;
Вельмик Анжеліку Євгенівну з посади судді Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області;
Жилу Ігоря Едуардовича з посади судді апеляційного суду Херсонської області;
Слободянюк Світлану Василівну з посади судді апеляційного суду міста Києва;
Шевченка Віктора Миколайовича з посади судді апеляційного суду Чернігівської області;
Зеленова Геннадія Миколайовича з посади судді господарського суду Одеської області;
Ільченко Олену Юхимівну з посади судді апеляційного суду Сумської області;
Сороку Галину Пилипівну з посади судді апеляційного суду Донецької області.
Також Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Двірну Юлію Георгіївну з посади судді апеляційного суду Запорізької області за власним бажанням.
Водночас ВРП ухвалила відмовити у звільненні у зв’язку з поданням заяв про відставку:
Гусинського Михайла Олеговича з посади судді Слов’янського міськрайонного суду Донецької області;
Кріля Миколи Дмитровича з посади судді Червоноградського міського суду Львівської області;
Виниченко Любові Миколаївни з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва.
Розгляд матеріалів щодо звільнення Шевиріна Андрія Олексійовича з посади судді Татарбунарського районного суду Одеської області за власним бажанням відкладено.
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