09.02.2017 13:06



Верховна Рада призначила завідувача кафедри конституційного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка Олега Марцеляка до складу конкурсної комісії з відбору кандидата у члени Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про це ідеться у постанові ВРУ «Про визначення кандидатури до складу конкурсної комісії з відбору кандидата у члени Національного агентства з питань запобігання корупції» №5418, яку сьогодні підтримало 226 народних депутатів, передає «Закон і Бізнес».

Така необхідність виникла у зв'язку з тим, що попередній представник ВР у Комісії залишив свою посаду.

Нагадаємо, в минулому році нардеп Володимир Сущенко припинив роботу в конкурсній комісії з відбору членів Національного агентства щодо запобігання корупції за власним бажанням, пояснивши це «недовірою до Верховної Ради».

Закон і Бізнес