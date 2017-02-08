08.02.2017 15:28



Генпрокуратура зареєструвала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) КК України стосовно дій радника голови МВС, нардепа Антона Геращенка та прес-секретаря поліції Київської області Миколи Жуковича. Організувати досудове розслідування доручено прокуратурі Києва.

Підставою для цього стала ухвала Печерського районного суду Києва від 16 січня, якою ГПУ було зобов’язано внести до ЄРДР відомості з заяви В'ячеслава Хімікуса (постраждалого від пострілів народного депутата від «Народного фронту» Сергія Пашинського).

Лист Генеральної прокуратури про початок провадження оприлюднив на своїй сторінці у Facebook екс-перший заступник Глави АП Андрій Портнов.

«Під тиском суспільства, ЗМІ, адвокатів і рішення суду, Генеральна прокуратура все таки почала кримінальне розслідування відносно депутата НФ Геращенка і посадових осіб Національної поліції про незаконний вплив на працівників правоохоронних органів з метою прийняття ними протиправних рішень і перешкоджання виконанню службових обов'язків у зв'язку з їх заявами про невинність депутата Пашинського ще до початку розслідування», - прокоментував він цей документ.

Нагадаємо, 31 грудня 2016 року на дорозі під Васильковом Київської області авто депутата трохи не врізалося в автобус, нібито стояв без габаритних вогнів. Нардеп зробив зауваження, після чого зав'язалася словесна перепалка. С. Пашинський з пістолету «Глок-19» поранив у ногу 38-річного В. Химікуса, який вдарив його по голові пляшкою. Крім Пашинського і Химикуса на місці події були присутні також дружина нардепа і водій автобуса.

Версії події у сторін конфлікту сильно розходяться, однак прокуратура розслідує лише хуліганство, вчинене проти нардепа і його дружини групою осіб (кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК було відкрито на підставі заяви С. Пашинського в день інциденту). А в МВС ще до проведення розслідування фактично заявили про невинність нардепа, що власне і стало підставою для заяви В.Хімікуса.

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