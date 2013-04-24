08.02.2017 12:08



Вже після виключення із Закону «Про Службу безпеки України» пункту, який давав СБУ право мати слідчі ізолятори, такі установи продовжують функціонувати. Крім того у Законі ніде не говориться про право СБУ на затримання і арешт.

На це звертає увагу директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров у доповіді «Служба безпеки України та права людини», передає «Закон і Бізнес».

«П.5 ст.25 Закону давав СБУ право мати слідчі ізолятори для утримання осіб, взятих під варту та затриманих органами СБУ. Проте Законом України від 06.02.2003 р. № 488-IV цей пункт виключений. Тому існуючі слідчі ізолятори СБУ функціонують незаконно», — говориться у доповіді.

Крім того правозахисники звертають увагу, що затримання і арешт Службою безпеки України має бути чітко регламентованим у Законі.

«Хоча до обов’язків СБУ відносяться виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів, що входять до компетенції СБУ, проведення дізнання та слідства у цих справах, розшук осіб, які переховуються у зв’язку із вчиненням зазначених злочинів (п.3 ст.24), у Законі ніде не говориться про право на затримання і арешт підозрюваних та обвинувачених. У Законі «Про Національну поліцію», як і в Законі «Про міліцію», що діяв до 7 листопада 2015 року, це право регламентовано дуже докладно. У Законі про СБУ немає відсилання ні до Закону «Про міліцію» (як це зроблено щодо порядку зберігання, носіння, використання та застосування зброї та інших спецзасобів), ні до будь-яких інших законодавчих актів. Проте, оскільки і затримання, і арешт використовуються Службою безпеки дуже широко, вони, ймовірно, регламентуються в закритих відомчих інструкціях. Але відповідно до статті 57 Конституції «закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними». Відсутність регламентації затримання та арешту у відкритому парламентському акті є порушенням принципів права і може привести до повної безконтрольності дій СБУ», — зазначає директор Харківської правозахисної групи.

З повним текстом доповіді можна ознайомитися на сайті Української Гельсінської спілки з прав людини.

Закон і Бізнес