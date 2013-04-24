Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Слідчі ізолятори СБУ функціонують незаконно, — правозахисники

Камера в ізоляторі відділу забезпечення досудового слідства СБУ.

Камера в ізоляторі відділу забезпечення досудового слідства СБУ.

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