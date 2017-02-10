12.02.2017 13:52



Європейський суд з прав людини визнав, що практика тримання підсудних у металевих клітках під час слухань принизлива й порушує громадянські права людей. Таке рішення ухвалено у справі «Воронцов та інші проти Росії».

Заявники звертали увагу Суду на порушення ст.3 («Заборона катування») Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. ЄСПЛ об’єднав 3 скарги в одне провадження і став на бік потерпілих.

Страсбург визнав, що влада порушила ст.3 конвенції та постановив виплатити заявникам компенсацію за моральну шкоду (від €3000 до €7500), а також відшкодувати судові витрати.

ЄСПЛ послався на раніше винесений вердикт у справі «Свинаренко і Сляднєв проти Росії» від 17.07.2014. У ньому констатувалося, що підсудні під час засідань перебували в металевій клітці розміром приблизно 1,5 на 2,5 м, що «принижувало їхню гідність поводженням, яке не могло бути виправдане ніякими міркуваннями».

Суд не погодився з доводами, що тримання підсудних у клітці — звичайний захід безпеки, що пояснюється ще й попередніми судимостями заявників, а також тим, що їх обвинувачували в злочинах, пов’язаних із насильством, тож вони могли чинити тиск на свідків і жертв злочину.

Члени Великої палати ЄСПЛ вирішили, що навіть у разі потреби гарантувати безпеку процесу таке поводження з підсудними не може бути виправдане.