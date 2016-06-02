08.02.2017 12:44



Проводити досудове розслідування щодо неповнолітніх має спеціально уповноважений на це слідчий. Такий висновок зробив ВСС в інформаційному листі №223-66/0/4-17, текст якого друкує «Закон і Бізнес».

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

Інформаційний лист

16 січня 2017 року м.Київ №223-66/0/4-17

Про практику здійснення судами кримінального провадження

щодо неповнолітніх *

Головам апеляційних судів областей, мм.Києва та Севастополя,

Апеляційного суду Автономної Республіки Крим

* Основу цього роз’яснення складає відповідний проект постанови пленуму ВСС, прийнятий у червні 2016 року в першому читанні та підготовлений до другого читання з урахуванням усіх зауважень і пропозицій членів Науково-консультативної ради ВСС апеляційних судів та членів робочої групи. Обговорено та затверджено суддями ВСС на засіданні зборів суддів 23.12.2016.

Для забезпечення однакового та правильного застосування положень Кримінального та Кримінального процесуального кодексів під час здійснення судами загальної юрисдикції кримінальних проваджень щодо неповнолітніх, з метою уникнення неоднозначного тлумачення норм закону в судовій практиці та запобігання помилок, діючи відповідно до п.7 розд.XII «Перехідні положення» закону «Про судоустрій і статус суддів» від 2.06.2016 №1402-УІІІ, судова палата у кримінальних справах ВСС звертає увагу місцевих та апеляційних судів на таке.

1. Під час здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх суди зобов’язані забезпечувати точне й неухильне застосування чинного законодавства, своєчасний та якісний їх розгляд, керуватися Конституцією, Кримінальним кодексом, Кримінальним процесуальним кодексом, положеннями інших нормативно-правових актів, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою, зокрема, Конвенцією ООН про права дитини від 20.11.89, Мінімальними стандартними правилами ООН, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх від 29.11.85 («Пекінські правила»), а також враховувати практику Європейського суду з прав людини.

Кримінальне провадження щодо неповнолітніх здійснюється у загальному порядку з урахуванням особливостей, передбачених гл.38 КПК, та із дотриманням принципу забезпечення реалізації неповнолітніми особами права користуватися додатковими гарантіями, встановленими національним законодавством та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою. Якщо норми КПК суперечать такому міжнародному договору, застосуванню підлягають згідно із ч.4 ст.9 КПК положення відповідного договору.

Недотримання судом міжнародних принципів здійснення кримінальних проваджень щодо неповнолітніх може призвести до порушення права на справедливий суд, гарантованого ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (рішення ЄСПЛ від 16.12.99 у справі «Т. проти Великої Британії»).

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