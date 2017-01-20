07.02.2017 13:52



Вища рада правосуддя ухвалила зміни до Регламенту, які дозволять розглядати подання про надання згоди на утримання судді під вартою або арештом у межах строків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 7 лютого на засіданні Вищої ради правосуддя, передає «Закон і Бізнес».

Відповідно до прийнятого рішення подання про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом розглядається Радою не пізніше ніж через п’ять днів з дня його отримання.

Подання про надання згоди на утримання під вартою чи арештом стосовно судді, який затриманий під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, розглядається невідкладно після надходження подання у межах строків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України.

«Подання Генеральної прокуратури, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання згоди на обрання запобіжного заходу, пов’язаного з обмеженням волі, Рада розглядатиме негайно. Ці зміни до Регламенту Ради дають змогу суду, зі свого боку, розглянути це питання у строк, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України, тобто протягом 72 годин з часу затримання особи», — зазначив Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк та додав, що у разі необхідності, засідання Вищої ради правосуддя проводитимуться у вихідні або святкові дні.

Закон і Бізнес