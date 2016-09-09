07.02.2017 12:17



У Верховній Раді вирішили врегулювати строки видачі виконавчих листів. Оскільки зараз, кажуть народні обранці, чітких правил немає.

Як зазначається у пояснювальній записці, наразі норми процесуальних кодексів не містять вказівки на строки, в які після подачі заяви про видачу виконавчого документу суд повинен його видати. А тому, на переконання парламентаря відповідну норму необхідно встановити.

Зміни пропонується внести завдяки проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків видачі виконавчого документу» (№5717). Ініціативою передбачено додати до процесуальних кодексів положення за яким «виконавчий лист виписується не пізніше наступного дня після набрання рішенням суду законної сили або після повернення справи з апеляційної чи касаційної інстанції, а в справах, у яких рішення підлягає негайному виконанню — у день постановлення рішення.

Також проектом передбачено, що «виконавчий лист передається судом на руки стягувачу за його заявою в день звернення або на вимогу стягувача надсилається за місцем його проживання (для юридичних осіб — за місцем знаходження) рекомендованим листом із розпискою про одержання».