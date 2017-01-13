07.02.2017 08:39



Сьогодні, 7 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України проведе засідання, на якому розглядатиме питання допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання у рамках конкурсу на посади суддів Верховного Суду.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, засідання почнеться о 09:30 за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 9.

Список кандидатів до порядку денного:

Абрамов Петро Станіславович

Алейніков Григорій Іванович

Алєєва Інна Вячеславівна

Анцупова Тетяна Олександрівна

Афанасьєв Вадим Олексійович

Бабенко Костянтин Анатолійович

Берднік Інна Володимирівна

Бершов Геннадій Євгенович

Бойко Володимир Петрович

Бойко Сергій Сергійович

Бондаренко Сергій Іванович

Борисюк Інна Едуардівна

Борков Сергій Прокопович

Братель Олександр Григорович

Букіна Олена Миколаївна

Булейко Ольга Леонідівна

Бучик Анна Юріївна

Вапнярчук В'ячеслав Віталійович

Варениця Василь Степанович

Василаш Василь Михайлович

Васильєва Ірина Анатоліївна

Васьковський Олег Вікторович

Вербова Ірина Михайлівна

Владимиренко Світлана Вячеславівна

Галин Володимир Петрович

Галій Степан Петрович

Гаращенко Дмитро Русланович

Голубицький Станіслав Савелійович

Голяшкін Олег Володимирович

Гончарова Ірина Анатоліївна

Грек Борис Миколайович

Гришина Юлія Миколаївна

Грідіна Наталія Вікторівна

Гулейков Ігор Юрійович

Гурба Михайло Васильович

Давиденко Едуард Володимирович

Данішевська Валентина Іванівна

Данко Віктор Йосипович

Демченко Микола Олександрович

Дзюба Юрій Павлович

Дзярук Михайло Петрович

Дідиченко Марина Анатоліївна

Докійчук Костянтин Леонтійович

Дроботова Тетяна Борисівна

Дружинін Костянтин Михайлович

Дундар Ірина Олександрівна

Євстігнєєв Андрій Сергійович

Ємець Олександр Петрович

Жайворонок Тетяна Євгенівна

Загородній Анатолій Федорович

Загреба Андрій Віталійович

Заїка Микола Миколайович

Зайцев Василь Вікторович

Зарицька Галина Василівна

Здрилюк Оксана Ігорівна

Земляна Галина Володимирівна

Зіміна Вероніка Борисівна

Золотніков Олександр Сергійович

Іванова Лариса Броніславівна

Ільїн Олег Володимирович

Калашнікова Олена Володимирівна

Калініч Наталія Іванівна

Картере Валерій Іванович

Катеринчук Лілія Йосипівна

Католікян Михайло Олександрович

Кемінь Михайло Пантелеймонович

Книженко Світлана Олександрівна

Ковальчук Олександр Васильович

Ковальчук Сергій Якимович

Коліуш Олег Леонідович

Кондратішина Вікторія Вікторівна

Кониченко Олег Миколайович

Коротенко Євген Васильович

Кострицький Віталій Володимирович

Костюк Сергій Вікторович

Костюкевич Олександр Костянтинович

Крат Василь Іванович

Крещенко Анатолій Миколайович

Кривошея Анатолій Іванович

Крусян Анжеліка Романівна

Крутій Юрій Петрович

Кубара Михайло Михайлович

Кудрявцев Ігор Володимирович

Кушнір Ігор Віталійович

Лагнюк Микола Михайлович

Левицький Олег Володимирович

Леонтович Андрій Миколайович

Лошаков Дмитро Сергійович

Лялик Роман Михайлович

Львов Богдан Юрійович

Мазур Микола Вікторович

Маринчак Нінель Євгенівна

Матюхін Володимир Іванович

Мельничук Наталія Олексіївна

Мирошниченко Юрій Михайлович

Мінченко Раїса Миколаївна

Могил Сергій Костянтинович

Моніч Богдан Сильвестрович

Моргун Галина Леонідівна

Мороз Микола Андрійович

Мохончук Сергій Михайлович

Мягкоход Юрій Володимирович

Назаров Іван Володимирович

Наріжний Сергій Юрійович

Незнамова Ірина Миколаївна

Никифоряк Любомир Петрович

Озерський Ігор Володимирович

Олендер Ігор Ярославович

Олійник Алла Сергіївна

Олійник Василь Іванович

Олійник Олександр Володимирович

Омельченко Ірина Іванівна

Оприск Лілія Євгенівна

Осіян Олексій Миколайович

Панасюк Олександр Сергійович

Панкулич Віктор Іванович

Панова Людмила В'ячеславівна

Пантелієнко Віталій Олегович

Пасічник Світлана Сергіївна

Петрик Ігор Йосипович

Писана Таміла Олександрівна

Позняк Олександр Миколайович

Полєно Віктор Степанович

Полив'яний Володимир Миколайович

Прокопенко Олександр Борисович

Рожнов Олег Вікторович

Романішин Володимир Леонідович

Рунов Володимир Юрійович

Русинчук Микола Миколайович

Руснак Анатолій Іванович

Савенко Микола Євгенійович

Савчук Сергій Вікторович

Саприкіна Ірина Валентинівна

Саранюк Василь Іванович

Сватіков Андрій Вікторович

Святецький Віктор Валентинович

Сердюк Валентин Васильович

Сибіга Олександр Миколайович

Сиротін Дмитро Вікторович

Сівчук Андрій Євгенович

Скрипченко Вадим Олександрович

Скрицька Надія Анатоліївна

Слободін Михайло Миколайович

Смородинський Віктор Семенович

Снегірьов Віталій Андрійович

Соловйов Андрій Володимирович

Соломаха Людмила Іванівна

Станік Сергій Романович

Станковська Галина Адольфівна

Степанова Наталія Гарріївна

Степанюк Анатолій Германович

Стеценко Семен Григорович

Ступак Ольга В'ячеславівна

Судаков Валерій Валерійович

Сухоруков Андрій Олексійович

Ткач Ігор Васильович

Ткаченко Ніна Григорівна

Тополюк Євгенія Володимирівна

Турченко Олексій Валерійович

Федоренко Владислав Леонідович

Фостяк Олег Ярославович

Фролова Олена Григорівна

Чагін Сергій Миколайович

Чебан Вікторія Миколаївна

Чуфаров Володимир Миколайович

Шавель Руслан Миронович

Швецова Лариса Анатоліївна

Шевченко Тетяна Валентинівна

Юрченко Олександр Анатолійович

Ярешко Оксана Володимирівна

Яхно Юлія Леонідівна

Крім того Комісією заплановано розгляд питань про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності:

10:00:

- За зверненнями Вознюка М.П. стосовно судді Комінтернівського районного суду Одеської області Рідник Ірини Юріївни.

- За зверненнями Самаріної О.М. стосовно судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області Тітової Тамари Анатоліївни.

- За зверненням голови апеляційного суду Дніпропетровської області стосовно суддів апеляційного суду Дніпропетровської області Пономарь Зої Михайлівни, Баранніка Олександра Петровича.

- За зверненням Благодатських М.О. стосовно судді Дзержинського районного суду міста Харкова Грищенко Ірини Олексіївни.

- За зверненням Скобського С.Р. стосовно судді Приморського районного суду міста Одеси Івченка Віталія Борисовича.

О 14:00:

- За зверненнями Шуменкова П.О. стосовно судді Малиновського районного суду міста Одеси Роїка Дмитра Ярославовича.

Закон і Бізнес