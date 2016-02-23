06.02.2017 15:36



За усіма статтями, що стосуються захисту журналістів, впродовж 2016 року зареєстровано 222 кримінальних правопорушення. З них до суду направлено тільки 12 проваджень, що становить близько 5 відсотків.

Про це розповів суддя Київського апеляційного адміністративного суду Євген Мєзєнцев під час міжнародної конференції «Безпека журналістів як обов'язкова умова для вільних ЗМІ: свобода слова і громадський порядок», передає «Закон і Бізнес».

«Зокрема, за інформацією від Генеральної прокуратури України, за 2016 рік, за усіма статтями, що стосуються захисту журналістів, було зареєстровано 222 кримінальних правопорушення, до суду направлено тільки 12 проваджень, а їх розгляд ще триває», — зазначив він.