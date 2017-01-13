06.02.2017 14:20



За наведеною у Вищій кваліфікаційній комісії суддів статистикою, проходження кваліфікаційного оцінювання потребують близько 1350 суддів, призначених вперше, що складає майже 30% від фактично працюючих суддів у всіх місцевих судах.

Такі дані були озвучені під час зустрічі членів Ради суддів України та ВККС із суддями, призначеними на посади вперше, передає «Закон і Бізнес».

Зокрема, судді проінформували про значну кількість своїх колег, у яких закінчуються повноваження, у зв’язку із чим на працюючих суддів припадає надмірне навантаження під час розгляду справ, що впливає на дотримання розумних строків. За наведеною суддями статистикою проходження кваліфікаційного оцінювання потребують близько 1350 суддів, призначених вперше, що складає майже 30% від фактично працюючих суддів у всіх місцевих судах.

Так, у 2016 році закінчились повноваження у 150 суддів. У 2017 році закінчуються повноваження у 527 суддів, а у 2018 році – у 347 суддів. Критична кадрова ситуація, що склалась у місцевих судах потребує вирішення через проведення кваліфікаційного оцінювання щодо таких суддів. Про зазначені питання та можливі шляхи їх вирішення судді звернули увагу Комісії у своїх відкритих листах.

Крім того керівництво ВККС та члени РСУ обговорили варіанти правового вирішення ситуації, що склалася навколо суддів, призначених вперше, а також перспективи проведення щодо них кваліфікаційного оцінювання за новими правилами.

Надавши роз'яснення на запитання суддів та обговоривши плани, у Комісії повідомили, що ВККС працює над формуванням нормативно-правового закріплення порядку та методології кваліфікаційного оцінювання суддів, призначених вперше.

Закон і Бізнес