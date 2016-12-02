06.02.2017 12:55



За результатами моніторингу звернень суддів щодо втручання у їх діяльність Рада суддів України оприлюднила зведену таблицю, в якій описано 153 таких випадки. Аналізуючи дані моніторингу, можна дійти висновку, що кількість їх збільшується.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в РСУ, впродовж 2015-2017 років надійшло 153 повідомлення про втручання в роботу суду: 2015 рік – 62; 2016 рік – 86; 2017 рік – 5.

В РСУ нагадують, що за втручання в діяльність судових органів передбачена кримінальна відповідальність — стаття 376 Кримінального кодексу України.

З таблицею моніторингу та ведення обліку звернень суддів щодо втручання у їх діяльність можна ознайомитися за посиланням.

Закон і Бізнес